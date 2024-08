Zakia Khudadadi logra medalla de bronce y el primer galardón histórico para el Equipo Paralímpico de Atletas Refugiados

Zakia Khudadadi hizo historia el jueves durante el primer día de los Juegos Paralímpicos al convertirse en la primera atleta del Equipo Paralímpico de Refugiados en obtener una medalla. La joven resultó victoriosa y obtuvo una medalla de bronce en la categoría femenina de 47 kg de taekwondo tras derrotar a Ekinci Nurcihan, de Turkiye.

“Esta medalla es para todas las mujeres de Afganistán y todas las refugiadas del mundo”, declaró emocionada.

Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, resaltó su victoria calificándola como “un viaje increíble, algo de lo que todos deberíamos aprender”.

Su vida

La joven afgana fue afectada de polio, nació sin un antebrazo y se hizo conocida hace tres años. Comenzó a practicar taekwondo a los 9 años en un gimnasio oculto de Herat. Logró salir de Afganistán a pesar del ascenso talibán en 2021, y se dirigió a los Juegos Paralímpicos de Tokio de los cuales participó.

El diario Marca citó la siguiente frase de la atleta: “Mi vida ha sido una lucha constante. Al crecer en Afganistán, me enfrenté a un mundo en el que no siempre se comprendía la discapacidad. Para evitar que me acosaran, desde los 7 hasta los 15 años solía cubrirme la mano con un gran pañuelo para ocultar mi discapacidad. A los 10 años intenté suicidarme porque me sentía abrumada por una sociedad que no me comprendía. Sin embargo, sobreviví y volví aún más fuerte. Luché durante años para demostrar que la discapacidad no es una limitación”.

Khudadadi publicó entonces un video en redes sociales pidiendo ayuda para huir del país. Desde ese momento inicia una lucha por obtener su libertad. Ser una mujer con discapacidad y de la etnia chií hazara era una mezcla peligrosa en un régimen islamista extremo que no permite a las mujeres siquiera ir a la escuela o salir de la casa sin compañía de un hombre. Las afganas ya habían sido privadas de participar en eventos deportivos o practicar el mismo durante el gobierno talibán que existía entre 1996 y 2001.

”El día que los talibanes regresaron a Kabul, mi entrenador vino a verme inmediatamente y me dijo: ‘Zakia, todo ha terminado para ti. Seguramente te matarán si te encuentran. A partir de hoy no te conozco, no me conoces”, contó la joven en el documental ‘A Corps Perdu’ del canal France 2 en el que se relatan las historias de varios atletas paralímpicos que compiten esta temporada en París.

Khudadadi nació en Herat el 29 de septiembre de 1998 y nueve años más tarde inició su entrenamiento en el deporte. Practicó con el profesional quién ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, Rohullah Nikpai. Ganó entonces el Campeonato Internacional de Parataekwondo Africano en 2016 con 18 años lo cual la convertía en la primera medallista internacional de una mujer afgana en dicho deporte.

” Mientras estuve en Afganistán me dediqué a empoderar a las personas con discapacidad y a defender a las mujeres, concienciando sobre la polio y la parálisis infantil. Viví en un país inseguro, con explosiones diarias. A pesar de estos retos, nunca vacilé en mi compromiso y logré mi objetivo”, relató.

Escape a Francia

El Cómite Paralímpico Internacional le ayudó a escapar de su país en secreto y de esa forma pudo participar de los Juegos hace tres años en Tokio, donde debutó y se posicionó de novena.

Se instaló entonces en el país. “Fue increíblemente difícil: no conocía el idioma y estaba separada de mi familia, que había vuelto a Afganistán. Por suerte, después mi familia pudo llegar a Francia, donde vivieron en un centro de refugiados durante casi dos años”, dijo.

Fue recibida en el Instituto Nacional del Deporte, la Experiencia y el Rendimiento (INSEP), un centro de alto rendimiento por excelencia del deporte francés situado precisamente en París. Es ahí donde se ha preparado para los Juegos que actualmente están tomando curso en el país europeo.

En 2023 consiguió su mayor logro deportivo al proclamarse campeona de Europa en Rotterdam. Este año ha sido quinta en el de Belgrado.

“Zakia ha sido mágica”, comentó su entrenador Haby Niare según el medio español, El País. “Nunca perdió de vista su objetivo”.