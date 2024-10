‘Nunca olvidaré dónde comencé’, Selena Gómez comparte sobre el regreso de Los hechiceros de Waverly Place

En el estreno de Wizards Beyond Waverly Place el lunes 28 de octubre, la actriz y cantante, Selena Gómez de 32 años, habló sobre regresar a la piel de Alex Russo en la serie de Disney (un spin-off de la querida Wizards of Waverly Place) y lo agradecida que está por el comienzo que le proporcionó.

En cuanto a cómo cree que ha evolucionado su personaje desde el show original, Gómez le dice a PEOPLE: “Personalmente creo que retomamos el tema donde lo dejamos y muestra a un Justin y a una Alex muy establecidos y aún sientes curiosidad por lo que están pasando, pero se sintió como un ritmo al que volvimos”.

“Fácilmente”, señala el coprotagonista de Gómez, David Henrie, que interpreta a su hermano mayor, Justin Russo. “Mi personaje ahora es padre. Tengo hijos y también lo soy en la vida real, así que fue un proceso de maduración muy orgánico en el programa”.

“Queremos que la serie sea una carta de amor para ustedes, un gran abrazo cálido, pero también una invitación a pasar la varita a toda una nueva generación”, agregó Henrie, de 35 años, durante una presentación en la proyección.

El nuevo programa, que consta de nueve episodios, sigue a Justin, que ha decidido “llevar una vida mortal normal con su familia” cuando Alex aparece de repente en su puerta. Alex trae consigo a la joven maga Billie (Janice LeAnn Brown), con la esperanza de que Justin salga de su retiro y sea su mentor.

El personaje de Henrie “se da cuenta de que debe desempolvar sus habilidades mágicas para ser mentor de la maga en formación mientras también hace malabarismos con sus responsabilidades diarias y salvaguarda el futuro del Mundo Mágico”, dice la sinopsis oficial.

Gómez ha tenido una carrera muy ocupada desde que terminó Los Hechiceros de Waverly Place. Además de construir su discografía y repertorio como cantante, ha aparecido en películas como The Dead Don´t Die, Dolittle y, más recientemente, en Emilia Pérez. También ha forjado su papel de Mabel en Only Murders in the Building a lo largo de cuatro temporadas, lanzó su línea de cosméticos Rare Beauty y comenzó el Rare Impact Fund para reforzar el acceso a los recursos de salud mental para jóvenes.