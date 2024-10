A pocos días de la decisión sobre la nueva sentencia de los hermanos Menéndez, el fiscal dice que no son un peligro para la sociedad

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, dice que tomará una decisión sobre si recomendar o no una nueva sentencia para Erik y Lyle Menéndez en cuestión de días, y que los hermanos no son un peligro para la sociedad.

“Basándome en todo lo que sé, no creo que lo sean”, le dice Gascón a PEOPLE. “Francamente, no lo hayan sido durante mucho tiempo, si es que alguna vez lo fueron. “Creo que no es como si estuvieran matando o robando gente en la calle”.

En una entrevista con PEOPLE el lunes 21 de octubre, Gascón dijo que planea tomar una decisión sobre la nueva sentencia a fines de esta semana después de discutir el caso con las unidades de habeas corpus y de nueva sentencia de la oficina.

“Escucharé no solo la sesión informativa, sino también las recomendaciones de ambos equipos”, dijo. “Eso también juega un papel importante, porque no son simplemente una especie de presentadores agnósticos. Presentarán lo que creen que debería ser el resultado. Espero que uno diga: ‘No hay alivio’, otro diga: ‘Sí, proporcione alivio’, y evaluaré a ambos”.

Aunque Gascón puede emitir una recomendación sobre la resentencia, un juez tomará en última instancia la decisión final.

Erik, de 53 años, y Lyle, de 56, están cumpliendo actualmente condenas de cadena perpetua sin libertad condicional tras ser condenados por los asesinatos en primer grado de sus padres, José y Kitty Menéndez. Gascón dice que algunos de los miembros de su equipo no creen que José haya abusado sexualmente de los hermanos, pero el propio Gascón sí lo cree.

“Hay algunas personas en mi oficina que creen que no hay pruebas de abuso sexual. No estoy de acuerdo con eso, pero esa es sin duda la posición que han adoptado algunas personas, y creen que deberían permanecer en prisión el resto de sus vidas”, dijo. “Hay otras personas en la oficina que creen que probablemente haya alguna evidencia de abuso sexual y, además, hay evidencia de rehabilitación. Así que, quiero decir, sin duda tenemos algunos problemas”.

“Si de hecho se han rehabilitado como se alega, y estamos revisando todo eso, han estado en prisión durante casi 35 años”, agregó. “Treinta y cinco años es mucho tiempo para estar en prisión. Y especialmente cuando se observan las circunstancias detrás de este caso, simplemente me parece que en algún momento tiene que haber un lugar para la redención y la rehabilitación. Pero, de nuevo, si creo que deberían o no estar en prisión el resto de su vida, no es necesariamente lo que va a alterar mi decisión final. Mi decisión final será realmente evaluar la ley”.