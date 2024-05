Chad Michael Murray se sincera sobre sus luchas privadas contra la ansiedad en la cima de la fama

En la década de 2000, el actor estadounidense Chad Michael Murray protagonizó Gilmore Girls y One Tree Hill e interpretó el papel romántico en A Cinderella Story y Freaky Friday, protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. En un nuevo perfil de The Cut, el actor compartió que, en ese momento, era “mucho más frágil de lo que nunca había aparentado”.

“Todo el mundo empieza a decirte ‘Sí’”, dijo. “Pero caminaba con el corazón realmente adolorido”.

Recordó un momento cuando tení­a 23 años, en el que tenía un evento en Miami, pero no podía salir de su habitación de hotel. “El mundo parecía estar acercándose; Estaba teniendo ataques de ansiedad”, explicó en lo que The Cut dice que fue el comienzo de la experiencia de Murray con agorafobia, o miedo a estar en un lugar o situación donde escapar podría ser difícil, con el que actualmente se las arregla para vivir. El momento coincidía con su divorcio de su coprotagonista de One Tree Hill, Sophia Bush; La ex pareja se casó en abril de 2005 y se divorció cinco meses después.

Murray compartió que cuando cumplía 25 años, se encontró en una encrucijada en su carrera. “Me desperté y me sentía inquieto. No me gustaba la dirección que estaba tomando mi vida”, señala. El actor, que creció religioso, decidió volver a la religión tras dejar su fe a un lado en Hollywood.

“Fui a la iglesia, me tatué una cruz en la muñeca izquierda y pensé: voy a moverme en la fe”, recordó. Murray atribuye su crecimiento personal a una combinación de terapia y religión, además de dedicarse a pasatiempos como la pintura y la lectura, lo que despertó su interés por la escritura.

Murray publicó la novela gráfica Everlast en 2011 y se asoció con la autora más vendida del New York Times, Heather Graham, para escribir el thriller romántico American Drifter en 2017. Le dijo al medio que escribiría una tercera novela “en un abrir y cerrar de ojos”.