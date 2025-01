El enorme anillo que llevó Zendaya desató rumores de compromiso en los Globos de Oro de 2025

DeuxMoi fue el primero en informar sobre el anillo de la marca de joyería con sede en Londres.

Los fans especularon sobre el posible compromiso de Zendaya. “¿¡Es un anillo de compromiso!?”, escribió un usuario en los comentarios de un vídeo de Instagram compartido por la red social de PEOPLE.

“El anillo ”, escribió otro comentarista en una publicación diferente.

Zendaya y Holland, de 28 años, han estado vinculados sentimentalmente desde 2021 y trabajaron juntos en Spider-Man: Homecoming de 2017 y Spider-Man: No Way Home de 2021.

Recientemente, Holland explicó en una entrevista con Men´s Health para su portada de enero-febrero de 2025 por qué la pareja rara vez camina por la alfombra roja juntos: “Porque no es mi momento, es su momento, y si vamos juntos, se trata de nosotros”.

El actor no acompañó a Zendaya en los Globos de Oro de 2025 y apareció por última vez en la alfombra con ella en el estreno de No Way Home en Los Ángeles.

Según se informa, Holland y Zendaya también protagonizarán la próxima película de Christopher Nolan, una adaptación de La Odisea de Homero que se estrenará en 2026, y que también contará con las actuaciones de Anne Hathaway y Matt Damon, según varios medios.

“Para ser totalmente sincero, no sé nada al respecto”, dijo Holland sobre el proyecto en un episodio reciente del podcast de Dish. “Estoy muy emocionado. Todo es muy, muy secreto. Me reuní con él y fue increíble. Me explicó vagamente de qué se trata y estoy seguro de que, cuando esté listo, lo anunciará”.