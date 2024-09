Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar y Post Malone pelean por la canción del verano

Los cantantes estadounidenses, Sabrina Carpenter y Kendrick Lamar se encuentran luchando por ocupar el primer puesto en la lista de canción del verano. Según los números arrojados por la plataforma musical, Apple Music, la cantante de “Espresso” lideró la difusión radial mundial este verano, mientras que la canción de su oponente artístico, “Not Like Us”, la cual fue una crítica a Drake, fue el tema más escuchado a través de ‘streaming’ durante la temporada.

Datos clave

En un verano espectacular para la cantante pop, los éxitos consecutivos de Carpenter, “Espresso” y “Please Please Please”, se ubicaron como la quinta y sexta canción más reproducida en Apple Music a nivel mundial entre el 21 de junio y el 20 de agosto, según los datos de Apple proporcionados a Forbes.

La colaboración “I Had Some Help”, entre las megaestrellas Post Malone y Morgan Wallen, encabezó la lista “Songs of the Summer” de Billboard. La enumeración también tuvo en cuenta las ventas y el tema musical terminó entre los cinco primeros tanto en radio como en ‘streaming’ en Apple Music este verano. “Lies Lies Lies”, otra canción del artista también se ubicó en el puesto número 10 de las más escuchadas.

Varios intérpretes tuvieron grandes éxitos durante la temporada. Uno de ellos fue Benson Boone, cuyo tema “Beautiful Things” se ubicó justo detrás del gran éxito de Carpenter, “Espresso”, en la radio mundial, según los datos de las listas de radio Shazam de Apple.

Después de aparecer como artista invitada en el álbum “Cowboy Carter” de Beyoncé, “A Ba Song (Tipsy)” de la estrella del country Shaboozey fue la segunda canción más escuchada entre junio y agosto en Apple Music.

Otros grandes éxitos de este verano incluyen “Too Sweet” de Hozier, la tercera canción más escuchada en la radio mundial, y “Birds of a Feather” de Billie Eilish, la tercera canción más escuchada del verano en Apple Music.

Las 10 mejores canciones en la radio mundial (del 21 de junio al 20 de agosto)

“Espresso” - Sabrina Carpenter

“Beautiful Things” - Benson Boone

“Too Sweet” – Hozier

“A Bar Song (Tipsy)” – Shaboozey

“I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)” - Post Malone

“feelslikeimfallinginlove” – Coldplay

“Lose Control” - Teddy Swims

“Austin (Boots Stop Workin’)” – Dasha

“I Don’t Wanna Wait” - David Guetta y OneRepublic

“Houdini” – Eminem

Las 10 mejores canciones en Apple Music mundial (del 21 de junio al 20 de agosto)

“Not Like Us” - Kendrick Lamar

“A Bar Song (Tipsy)” – Shaboozey

“BIRDS OF A FEATHER” - Billie Eilish

“I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)” - Post Malone

”Please Please Please” - Sabrina Carpenter

”Espresso” - Sabrina Carpenter

”MILLION DOLLAR BABY” - Tommy Richman

”Good Luck, Babe!” - Chappell Roan

”Beautiful Things” - Benson Boone

”Lies Lies Lies” - Morgan Wallen

Antecedentes clave

Este verano marcó un momento de gran avance para la ex actriz de Disney Channel convertida en cantante. Carpenter, que había lanzado cinco álbumes entre 2015 y 2022 con un éxito comercial limitado, tuvo dos éxitos moderados el año pasado, “Nonsense” y “Feather”, y elevó aún más su perfil al abrir el Eras Tour de Taylor Swift en sus fechas de América Latina, Australia y Singapur.

La intérprete de “Skin” lanzó “Espresso” en abril, un día antes de actuar en el festival de música Coachella, que se convirtió en un éxito inmediato y la canción más importante de su carrera, encabezando el Billboard Global 200 y alcanzando el puesto número 3 en el Billboard Hot 100.

Carpenter lanzó “Please Please Please” en junio, la cual se convirtió en su primer éxito número 1 en el Billboard Hot 100. Presentó su sexto álbum, “Short n’ Sweet”, el 23 de agosto.

Disputa

“Not Like Us” se convirtió en un gran éxito en medio de la muy publicitada disputa de Lamar con el rapero canadiense Drake a principios de este año. Los fanáticos creen que los raperos habían intercambiado indirectas sutiles entre sí durante la última década, pero su disputa se intensificó a principios de este año cuando Lamar se burló tanto de Drake como de J. Cole en su verso invitado en la canción de Metro Boomin y Future, “Like That”.

La canción desató una disputa muy dramática entre ambos artistas, quienes lanzaron un total de ocho canciones ofensivas entre abril y mayo. Los raperos intercambiaron acusaciones salvajes entre sí en sus letras, con Lamar acusando a Drake de perseguir a menores y tener un hijo secreto, ambas cosas que Drake negó, mientras que Drake acusó a Lamar de violencia doméstica y alegó que había plantado información falsa con la esperanza de que Lamar la usara en una canción de insulto.

Varios medios de comunicación nombraron a Lamar como el ganador de la disputa, considerando que sus letras eran mejores y porque sus canciones superaron a las de Drake en las listas: “Not Like Us” y “Like That” de llegaron al número 1 en el Billboard Hot 100, y “Euphoria” alcanzó el número 3.

Dato sorprendente

Shaboozey se convirtió en el primer artista masculino negro en encabezar las listas Billboard Hot 100 y Hot Country Songs con “A Bar Song (Tipsy)” en julio, meses después de que Beyoncé se convirtiera en la primera artista negra en encabezar ambas listas con “Texas Hold ‘Em”. El logro los convirtió a ambos en ser los primeros artistas negros que encabezan la lista Hot Country Songs consecutivamente desde que Billboard comenzó a publicar la lista en 1958.

Resultados finales

“I Had Some Help” de Post Malone y Wallen ocupa el puesto número 1 en la lista “Songs of the Summer” de Billboard, que rastrea las canciones más populares en los Estados Unidos. Esto se logra comprobando los números de la difusión en radio, las reproducciones y las ventas entre el Día de los Caídos y el Día del Trabajo. La canción ha encabezado la lista todas las semanas desde que comenzó a publicarse en mayo.

“A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey ocupa el segundo lugar, lo que marca el segundo año consecutivo en que dos canciones country lideran la lista de canciones de verano, después de que “Last Night” de Wallen y la versión de “Fast Car” de Luke Combs gobernaran en 2023.

“Not Like Us” de Lamar ocupa el tercer lugar en la lista de canciones de verano de este año, “Million Dollar Baby” de Richman ocupa el cuarto lugar y “Espresso” de Carpenter ocupa el quinto lugar. Carpenter es la única artista con dos canciones en el top 10: “Please Please Please” ocupa el séptimo lugar.