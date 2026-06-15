Congreso Anfictiónico: agenda cultural y diplomática marca la cuenta regresiva hacia su bicentenario

A una semana de la conmemoración oficial de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, ya comienzan las actividades previas a uno de los acontecimientos diplomáticos más relevantes de la historia regional, considerado un antecedente fundamental del multilateralismo y de la articulación de las relaciones internacionales en América. En este contexto, se celebrarán diversos actos culturales que servirán como preámbulo de la Semana de Alto Nivel del Congreso Anfictiónico, que se desarrollará del 20 al 27 de junio. La iniciativa busca proyectar a Panamá como un espacio idóneo para el diálogo político y la cooperación internacional, al reunir en un solo lugar a representantes de 86 naciones y organismos internacionales.

Exposición sobre el papel de Simón Bolívar en la independencia del Perú

Con el objetivo de resaltar los lazos históricos y culturales entre Perú y Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada del Perú inauguraron ayer la exposición ‘Simón Bolívar en el Perú: independencia, estrategia y visión continental (1823-1826)’ en el Pabellón Juana de Arco del Palacio Bolívar, sede de la Cancillería. La muestra busca transportar al visitante a través de un recorrido histórico que permita comprender el papel y el impacto del libertador de América Latina, Simón Bolívar, en la gesta independentista peruana. Los asistentes podrán conocer los principales episodios de la estrategia militar y política que definió el rumbo del continente entre 1823 y 1826. De acuerdo con una nota de prensa de la Cancillería, la elección del Palacio Bolívar como sede de esta exposición posee un profundo valor simbólico, ya que allí se encuentra el salón que albergó el histórico Congreso Anfictiónico de 1826, mediante el cual Bolívar buscó sembrar las bases de la integración de las naciones americanas que entonces iniciaban su camino como Estados independientes. Además de destacar estos episodios clave de la historia latinoamericana de la primera mitad del siglo XIX, la exhibición rinde homenaje al Batallón del Istmo, nombre con el que se conoce al grupo de soldados panameños que participó en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, decisivas para la independencia del Perú.

Mesas redondas, conversatorios y homenajes

Este miércoles 17 de junio se celebrará la mesa redonda ‘El Congreso Anfictiónico de Panamá a 200 años: de su gestación a la vigencia del ideal bolivariano de integración americana’, organizada por la Embajada del Perú en Panamá. La actividad contará con la participación de los investigadores y docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Cecilia Bákula y José Francisco Gálvez, y será moderada por Thatiana Pretelt. El evento tendrá lugar en la Embajada del Perú (PH Torre Global Bank, piso 35, Calle 50), a las 2:30 p.m. Los interesados pueden confirmar su asistencia a través del correo eventos2@embaperupanama.com o del teléfono 6300-1442. Al día siguiente, jueves 18 de junio, se realizará una ofrenda floral ante el busto del prócer José Faustino Sánchez Carrión (1797-1825), reconocido como precursor e ideólogo de la independencia del Perú. El acto se llevará a cabo en el Parque Urracá a las 8:30 a.m. Posteriormente, a las 9:30 a.m., la Sociedad Bolivariana de Panamá celebrará una sesión especial bajo el tema ‘El Congreso Anfictiónico de Panamá: aportes del Perú al panamericanismo’ en el Salón Bolívar de la Cancillería. Se requiere confirmación previa mediante el correo soc.bolivariana.de.panama@gmail.com. En David (Chiriquí), específicamente en el salón de actos de COOPEVE, se realizará a las 3:00 p.m. la sesión inaugural del Sexto Foro Jurídico Nacional, titulado ‘Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de cara a una nueva constituyente originaria en Panamá’. Las inscripciones y confirmaciones podrán efectuarse a través del correo serviciosacademicosdepanama@gmail.com.

Actividades culturales dentro de la Semana de Alto Nivel

La Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, marcada por la conmemoración histórica y la diplomacia internacional, comenzará con una ofrenda floral al impulsor del Congreso Anfictiónico, Simón Bolívar, en la Plaza Bolívar, a las 3:00 p.m. del lunes 22 de junio. Posteriormente, el Palacio Bolívar será escenario de una sesión solemne para la cual se requerirá registro previo de los asistentes. El jueves 25 de junio, el dúo conformado por Aykut Yılmaz (tenor) y Senay Yılmaz (piano) ofrecerá un concierto gratuito y abierto al público en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, a las 8:00 p.m. La actividad es organizada por la Embajada de Türkiye en Panamá. Por su parte, el viernes 26 de junio, el Centro de Convenciones Atlapa acogerá el evento académico y cultural ‘El Perú saluda a Panamá en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico’, una de las actividades destacadas dentro de la agenda conmemorativa de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.

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