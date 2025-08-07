A dos meses del atentado a Miguel Uribe Turbay, su esposa comparte mensaje: ‘me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma’

<b>La recuperación de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/miguel-uribe-turbay" target="_blank">Miguel Uribe Turbay</a> tras el atentado</b> avanza lentamente, mientras su <b>familia comparte mensajes llenos de fe y esperanza</b> sobre su evolución. En redes sociales, tanto su esposa como su hija expresan su apoyo incondicional, recordando el intento de asesinato ocurrido el 7 de junio y reiterando la espera por su regreso.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/quien-es-miguel-uribe-el-precandidato-que-revive-el-violento-pasado-politico-colombiano-BH13502650" target="_blank">¿Quién es Miguel Uribe? El precandidato que revive el violento pasado político colombiano</a></b>