A dos meses del atentado a Miguel Uribe Turbay, su esposa comparte mensaje: ‘me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma’

La recuperación de Miguel Uribe Turbay tras el atentado avanza lentamente, mientras su familia comparte mensajes llenos de fe y esperanza sobre su evolución. En redes sociales, tanto su esposa como su hija expresan su apoyo incondicional, recordando el intento de asesinato ocurrido el 7 de junio y reiterando la espera por su regreso.

Mensajes de la esposa, símbolo de esperanza

Desde la clínica Fundación Santa Fe, María Claudia Tarazona expresó en Instagram su fe inquebrantable: "Ya han pasado dos meses. Gracias Dios, ayúdame más", acompañando su publicación con una imagen donde besa al senador en la mejilla. En su emotivo mensaje añadió: "Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma" y rogó a Dios por su regreso: "Vuelve a mí, Permíteselo Dios".

Hija comparte recuerdos llenos de ternura

Minutos después, su hija, María Acosta, difundió un mensaje nostálgico en historias de Instagram, luego republicado por Tarazona. La joven expresó cuánto extrañan su presencia, su energía, sus risas y su entusiasmo invitando a la esperanza: "Migue: pasa el tiempo y cada día me haces más falta. Tu presencia siempre ha sido infinitamente llenadora, llegas a un lugar y se siente tu energía, tu actitud y sobre todo tu amor. Por eso la casa no es lo mismo sin ti, sin tus pasos y risas. El estudio no es lo mismo sin ti trabajando y estudiando en el escritorio, o armando pistas de carros con Alejandro. La sala no es lo mismo sin tus reuniones, o tu tocando el piano y cantando. "A pesar de todo, estás en todas partes y te siento más cerca que nunca. Como te lo he dicho siempre, eres el más grande ejemplo de fortaleza, verraquera, pasión y perseverancia. Eres una inspiración para mí y un modelo a seguir, porque incluso en estos momentos eres tú: ¡no te rindes!", continuó. Finalmente, lamentó la ausencia del senador y aseguró que en casa esperan su regreso: "El dolor que siento por tu ausencia, y por todo lo que me acuerda a ti, solo es muestra del amor infinito que te tengo. Te estamos esperando, el tiempo que sea necesario".

Estado de salud y avances médicos