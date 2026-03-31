¿Aliados o socios iguales? La fuerte crítica de Rusia por buque de Estados Unidos en Panamá

La estancia en aguas panameñas del USS Nimitz, el superportaaviones de propulsión nuclear de la Armada de los Estados Unidos, trascendido el ámbito de las operaciones navales rutinarias para convertirse en el epicentro de un nuevo roce diplomático. La Embajada de Rusia en Panamá emitió un pronunciamiento oficial a través de sus canales digitales, cuestionando abiertamente el propósito de la presencia militar estadounidense en el país.

Desde la misión diplomática rusa, señalaron una contradicción entre la retórica de seguridad de Washington y las acciones de Moscú en la región caribeña. Según el comunicado difundido por la Embajada vía Telegram, la actividad de los buques militares de Estados Unidos en puertos locales coincide con discursos que alertan sobre supuestas “amenazas” provenientes de Rusia, China e Irán.

El cuestionamiento ruso no se limita a la presencia del gigante nuclear. La diplomacia del Kremlin utilizó este escenario para resaltar su reciente intervención en la crisis energética que atraviesa Cuba, asegurando que, mientras se producen estos despliegues militares, “Rusia envía petróleo a Cuba para aliviar su crisis humanitaria pese al embargo”.

Con la interrogante “¿Aliados o socios iguales?”, Moscú invita a la opinión pública panameña y regional a evaluar las relaciones de poder y la naturaleza de las coaliciones en el continente.