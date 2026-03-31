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¿Aliados o socios iguales? La fuerte crítica de Rusia por buque de Estados Unidos en Panamá

El superportaaviones de propulsión nuclear de la Armada de los Estados Unidos se encuentra en aguas panameñas.
El superportaaviones de propulsión nuclear de la Armada de los Estados Unidos se encuentra en aguas panameñas. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 31/03/2026 13:54
El atraque del USS Nimitz, la delegación diplomática rusa en Panamá contrasta la “alerta de amenazas” con su envío de crudo a la isla de Cuba

La estancia en aguas panameñas del USS Nimitz, el superportaaviones de propulsión nuclear de la Armada de los Estados Unidos, trascendido el ámbito de las operaciones navales rutinarias para convertirse en el epicentro de un nuevo roce diplomático. La Embajada de Rusia en Panamá emitió un pronunciamiento oficial a través de sus canales digitales, cuestionando abiertamente el propósito de la presencia militar estadounidense en el país.

Desde la misión diplomática rusa, señalaron una contradicción entre la retórica de seguridad de Washington y las acciones de Moscú en la región caribeña. Según el comunicado difundido por la Embajada vía Telegram, la actividad de los buques militares de Estados Unidos en puertos locales coincide con discursos que alertan sobre supuestas “amenazas” provenientes de Rusia, China e Irán.

El cuestionamiento ruso no se limita a la presencia del gigante nuclear. La diplomacia del Kremlin utilizó este escenario para resaltar su reciente intervención en la crisis energética que atraviesa Cuba, asegurando que, mientras se producen estos despliegues militares, “Rusia envía petróleo a Cuba para aliviar su crisis humanitaria pese al embargo”.

Con la interrogante “¿Aliados o socios iguales?”, Moscú invita a la opinión pública panameña y regional a evaluar las relaciones de poder y la naturaleza de las coaliciones en el continente.

Un gigante en el Pacífico panameño

El USS Nimitz, una de las embarcaciones de guerra más grandes del mundo, representa un símbolo del poderío tecnológico y militar de los Estados Unidos. Su tránsito o estancia en las cercanías del Canal genera expectación, pero en esta ocasión, la coyuntura geopolítica global provoca que su silueta en el horizonte panameño sea interpretada bajo el lente de la rivalidad entre potencias.

Junto al USS Gridley, las embarcaciones de guerra arribaron a aguas panameñas el domingo 29 de marzo por operación antidrogas Mares del Sur 2026

El mensaje de la Embajada de Rusia concluye con una exhortación directa a la audiencia: “Saquen sus propias conclusiones”, dejando abierta la discusión sobre el equilibrio de influencias en la región.

Mensaje de la Embajada de Rusia en Panamá.
Mensaje de la Embajada de Rusia en Panamá. Tomada de redes sociales
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