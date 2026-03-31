¿Aliados o socios iguales? La fuerte crítica de Rusia por buque de Estados Unidos en Panamá

El <b>USS Nimitz</b>, una de las embarcaciones de guerra más grandes del mundo, representa un símbolo del poderío tecnológico y militar de los Estados Unidos. Su tránsito o estancia en las cercanías del <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal</a></b> genera expectación, pero en esta ocasión, la coyuntura geopolítica global provoca que su silueta en el horizonte panameño sea interpretada bajo el lente de la rivalidad entre potencias.Junto al USS Gridley, las embarcaciones de guerra arribaron a aguas panameñas el domingo 29 de marzo por operación antidrogas Mares del Sur 2026El mensaje de la <b>Embajada de Rusia</b> concluye con una exhortación directa a la audiencia:<i> 'Saquen sus propias conclusiones'</i>, dejando abierta la discusión sobre el equilibrio de influencias en la región.