Álvaro Uribe pierde fuerza electoral mientras crece la derecha ‘outsider’ en Colombia

Durante más de dos décadas, el nombre de <b>Álvaro Uribe Vélez </b>dominó la política colombiana.Ganó elecciones presidenciales, impulsó partidos, construyó mayorías legislativas y se convirtió en la figura más influyente de la derecha en <b>Colombia</b>. Pero el actual escenario electoral empieza a mostrar señales de desgaste en ese poder que durante años pareció intocable.Las encuestas presidenciales reflejan una paradoja incómoda para el uribismo: <b>mientras el expresidente se involucra activamente en la campaña de su candidata, Paloma Valencia, ella permanece relegada al tercer lugar en intención de voto</b>.Al frente aparece precisamente uno de sus mayores adversarios políticos: <b>Iván Cepeda</b>, figura de izquierda y protagonista del proceso judicial que llevó a <b>Uribe </b>al banquillo de los acusados.Para sectores cercanos al exmandatario, esta elección representa mucho más que una disputa política.'Para <b>Uribe </b>es fundamental que no gane quien promovió el proceso judicial en su contra', admiten voces dentro del uribismo.