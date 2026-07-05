Avioneta cae al East River de Nueva York en aterrizaje de emergencia

Un hidroavión con diez personas a bordo realizó un aterrizaje de emergencia este domingo sobre las aguas del East River, en la ciudad de Nueva York, luego de reportar una situación crítica durante el vuelo. El incidente movilizó a equipos de rescate acuático y aéreo, que lograron evacuar con éxito a todos los ocupantes.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que la emergencia ocurrió poco después del mediodía, cuando la aeronave descendió sobre el río al norte del puente de Williamsburg. Tras el impacto, el hidroavión permaneció flotando en posición vertical, lo que facilitó el rescate.

De acuerdo con las autoridades, las diez personas que viajaban a bordo sobrevivieron al incidente. Dos de ellas presentaron heridas leves y, según el reporte oficial, rechazaron ser trasladadas a un centro médico.

La aeronave había despegado desde East Hampton con destino al hidroaeródromo Skyport, ubicado en Manhattan. Sin embargo, durante el trayecto el piloto activó el protocolo de emergencia y decidió realizar un amerizaje controlado sobre el río.

Un audio difundido por la plataforma ATC.com registró el momento en que un helicóptero de la Policía de Nueva York respondió al llamado de auxilio.

“Mayday, mayday, mayday. Avión caído al agua”, se escucha en la comunicación entre las unidades de emergencia.

Testigos aseguraron que el piloto logró mantener el control del hidroavión hasta el momento del aterrizaje, evitando que la aeronave se volcara. “Hizo un gran trabajo para que no se diera vuelta. Hizo un ‘Sully’”, comentó al diario The New York Times Marcus Hurlburt, en referencia al histórico amerizaje realizado por el piloto Chesley Sullenberger sobre el río Hudson en 2009.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran al hidroavión flotando con una de sus alas parcialmente sumergida mientras varias embarcaciones de rescate rodeaban la zona.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que la aeronave, un Kodiak 100 fabricado en 2025, sufrió daños en el soporte de una de sus alas durante el aterrizaje y anunció la apertura de una investigación para determinar qué originó la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el incidente fue provocado por una falla mecánica, problemas durante la aproximación al destino o algún otro factor operacional. Mientras avanzan las investigaciones, el hidroavión fue remolcado hasta un muelle cercano tras concluir el operativo de rescate.