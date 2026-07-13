Bukele obtiene la nominación de su partido para buscar un tercer mandato en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue nominado por el partido oficialista Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato presidencial en las elecciones previstas para febrero próximo, luego de imponerse en las elecciones internas de la agrupación política. Bukele, de 44 años y en el poder desde 2019, fue proclamado candidato la noche del domingo 12 de julio, después de que una serie de reformas legales aprobaran la reelección indefinida y ampliaran el período presidencial de cinco a seis años. Las modificaciones, impulsadas en 2025, también eliminaron la segunda vuelta electoral y abolieron el límite de dos mandatos consecutivos.

Reformas legales allanaron el camino para una nueva candidatura de Bukele

El camino del mandatario hacia una nueva candidatura comenzó en 2021, cuando un fallo de la Sala de lo Constitucional autorizó la reelección inmediata, lo que le permitió aspirar a un segundo mandato que inició en 2024. Posteriormente, el Congreso aprobó reformas que habilitaron la posibilidad de un tercer período consecutivo. Como parte de esos cambios, el actual mandato presidencial fue reducido para sincronizar las elecciones presidenciales con los comicios locales, por lo que concluirá en 2027. En la próxima contienda electoral, Bukele volverá a integrar la fórmula presidencial junto al vicepresidente Félix Ulloa.

Popularidad y cuestionamientos