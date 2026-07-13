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Bukele obtiene la nominación de su partido para buscar un tercer mandato en El Salvador

Partido oficialista postula a Bukele para las elecciones presidenciales de 2027.
Partido oficialista postula a Bukele para las elecciones presidenciales de 2027. EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/07/2026 11:50
Nayib Bukele buscará permanecer en el poder tras obtener la candidatura presidencial de su partido para un tercer período consecutivo

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue nominado por el partido oficialista Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato presidencial en las elecciones previstas para febrero próximo, luego de imponerse en las elecciones internas de la agrupación política.

Bukele, de 44 años y en el poder desde 2019, fue proclamado candidato la noche del domingo 12 de julio, después de que una serie de reformas legales aprobaran la reelección indefinida y ampliaran el período presidencial de cinco a seis años. Las modificaciones, impulsadas en 2025, también eliminaron la segunda vuelta electoral y abolieron el límite de dos mandatos consecutivos.

Reformas legales allanaron el camino para una nueva candidatura de Bukele

El camino del mandatario hacia una nueva candidatura comenzó en 2021, cuando un fallo de la Sala de lo Constitucional autorizó la reelección inmediata, lo que le permitió aspirar a un segundo mandato que inició en 2024. Posteriormente, el Congreso aprobó reformas que habilitaron la posibilidad de un tercer período consecutivo.

Como parte de esos cambios, el actual mandato presidencial fue reducido para sincronizar las elecciones presidenciales con los comicios locales, por lo que concluirá en 2027. En la próxima contienda electoral, Bukele volverá a integrar la fórmula presidencial junto al vicepresidente Félix Ulloa.

Popularidad y cuestionamientos

El mandatario mantiene altos niveles de aprobación, impulsados principalmente por su política de seguridad y la ofensiva contra las pandillas, desarrollada bajo un régimen de excepción vigente desde 2022. Su gobierno sostiene que estas medidas permitieron desarticular a las principales estructuras criminales del país, consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos.

No obstante, organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado el estado de excepción por presuntas violaciones a las garantías fundamentales durante su aplicación.

Bukele llegó a la Presidencia en 2019 al romper con tres décadas de bipartidismo en El Salvador, al obtener el 53 % de los votos. Sin embargo, sus críticos lo acusan de concentrar el poder al mantener influencia sobre el Congreso, el sistema judicial, la Fiscalía General y otras instituciones del Estado. El mandatario, por su parte, ha respondido a esas críticas con un estilo desafiante e incluso se ha autodenominado en ocasiones como un “dictador cool”.

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