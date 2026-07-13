Bukele obtiene la nominación de su partido para buscar un tercer mandato en El Salvador

El presidente de El Salvador, <b><a href="/tag/-/meta/nayib-bukele">Nayib Bukele</a></b>, fue nominado por el partido oficialista <b>Nuevas Ideas</b> para buscar un tercer mandato presidencial en las elecciones previstas para febrero próximo, luego de imponerse en las elecciones internas de la agrupación política.Bukele, de 44 años y en el poder desde 2019, fue proclamado candidato la noche del domingo 12 de julio, después de que una serie de reformas legales aprobaran <b>la reelección indefinida y ampliaran el período presidencial de cinco a seis años</b>. Las modificaciones, impulsadas en 2025, también eliminaron la segunda vuelta electoral y abolieron el límite de dos mandatos consecutivos.