Delcy Rodríguez estrecha lazos con la CIA

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) confirmó que su director, John Ratcliffe, se reunió el jueves en Caracas con Delcy Rodríguez, presidenta del régimen de Venezuela, para abordar asuntos de seguridad y explorar posibles vías de cooperación, informó la agencia EFE citando fuentes de la institución estadounidense.

De acuerdo con EFE, Ratcliffe viajó al país suramericano por instrucciones del presidente Donald Trump para transmitir el mensaje de Washington sobre la necesidad de mejorar la relación de trabajo entre ambos países, según adelantó The New York Times al citar a un funcionario estadounidense.

Una fuente oficial citada por la cadena CNN detalló que, durante el encuentro, Ratcliffe planteó “posibles oportunidades de colaboración económica” y advirtió que Venezuela “ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos”, en particular para narcotraficantes.

Según EFE, la reunión tuvo como propósito “generar confianza” en un contexto de reacomodo político tras la captura y traslado a Nueva York del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para enfrentar procesos judiciales en Estados Unidos.

Ratcliffe se convirtió así en el funcionario estadounidense de más alto nivel y el primer integrante del Gabinete de Trump que visita Venezuela desde el operativo que derivó en la detención de Maduro.

El encuentro coincidió con una reunión en la Casa Blanca entre Trump y la líder opositora María Corina Machado, según reportes citados por EFE. Mientras tanto, la Administración estadounidense ha impulsado acuerdos vinculados al suministro de petróleo y ha promovido la apertura del sector energético venezolano a inversión extranjera.