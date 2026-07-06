Denuncia de Mayer Mizrachi por ayuda enviada a Venezuela toma un nuevo giro tras localizar el AirTag

La denuncia del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, sobre un presunto desvío de ayuda humanitaria enviada a Venezuela tomó un nuevo giro luego de que una familia localizada en el estado Monagas asegurara haber recibido los insumos en La Guaira y trasladarlos posteriormente al oriente del país. El caso comenzó cuando Mizrachi informó que uno de los AirTag colocados de forma oculta entre las donaciones apareció en Maturín, estado Monagas, y no en La Guaira, donde se concentra la emergencia por los terremotos que golpearon a Venezuela. Según explicó el alcalde, los dispositivos fueron incorporados al cargamento con el objetivo de verificar el destino de la ayuda humanitaria y garantizar transparencia a las personas que realizaron donaciones desde Panamá.

El rastreador apareció fuera de La Guaira

La ubicación del dispositivo generó dudas sobre el recorrido de los insumos, debido a que la ayuda había sido enviada para atender a los damnificados de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos. Tras la denuncia pública, el caso se viralizó en redes sociales y varias personas acudieron al lugar señalado por el AirTag en Maturín. Allí, según la versión difundida posteriormente, fue localizada una familia que afirmó haber sido afectada por los terremotos en La Guaira. De acuerdo con su testimonio, recibieron la ayuda en la zona del desastre y luego viajaron a Monagas para refugiarse con familiares, llevando consigo los artículos entregados. Hasta el momento, esa explicación no ha sido verificada de manera independiente.

Sin nuevas evidencias sobre el presunto desvío

La versión de la familia introduce un nuevo elemento en el caso, pero no permite establecer de forma concluyente si hubo o no un desvío del cargamento humanitario. Por ahora, no se han presentado nuevas evidencias públicas que confirmen que los insumos fueron desviados, ni tampoco información independiente que corrobore completamente el recorrido descrito por quienes tenían la ayuda en su poder. La denuncia inicial había surgido como parte de un mecanismo de seguimiento implementado por la Alcaldía de Panamá para monitorear el traslado de las donaciones enviadas a Venezuela.

Mizrachi promete continuar con los envíos