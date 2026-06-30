Entre los escombros también nacieron milagros: las historias que devolvieron esperanza a Venezuela

Otra historia que conmovió a Venezuela fue la de Camila Sofía Rivas. Su rescate fue celebrado como una victoria colectiva por familiares, vecinos y equipos de emergencia que llevaban jornadas enteras excavando sin descanso.Las imágenes posteriores mostraron algo que durante días había parecido imposible: una niña nuevamente en brazos de su familia.En un país donde cientos de padres seguían buscando a sus hijos y miles de familias recorrían hospitales improvisados o listas de desaparecidos, aquel abrazo adquirió un significado que iba mucho más allá de una sola historia.Representaba el deseo compartido de que otros niños también pudieran regresar a casa.