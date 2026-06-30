Entre los escombros también nacieron milagros: las historias que devolvieron esperanza a Venezuela

Por momentos, el silencio era absoluto. Solo se escuchaba el chirrido del metal doblándose, el golpeteo de una pala contra el concreto o el ladrido insistente de un perro de rescate. Después alguien levantaba la mano y pedía silencio. Entonces todo un edificio derrumbado contenía la respiración. ”¿Escucharon eso?” En una tragedia que ya deja más de 1.900 fallecidos y miles de desaparecidos, cada pequeño sonido comenzó a significar una posibilidad. Un golpe. Un llanto. Un susurro. Un teléfono que aún tenía batería. Durante días, Venezuela vivió pendiente de esos sonidos, porque cada uno podía convertirse en un milagro. Según datos oficiales divulgados este martes, 6.461 personas han sido rescatadas con vida tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio. Mientras el país sumaba víctimas y la esperanza se reducía con cada hora que pasaba, hubo historias que lograron abrirse paso entre toneladas de concreto. Historias de personas que sobrevivieron donde parecía imposible hacerlo. Historias que recordaron que, incluso en las peores catástrofes, la vida encuentra formas inesperadas de resistir. Por eso, cuando los rescatistas encontraban a un niño, el silencio cambiaba de significado. Ya no era la pausa angustiosa que precedía una mala noticia. Era el instante en que decenas de personas contenían el aliento antes de escuchar la frase que todos esperaban desde hacía días. ”Está vivo.” En un país que seguía contando muertos, la infancia comenzó a convertirse en el símbolo más inesperado de la resistencia. Cada menor rescatado parecía desafiar no solo el peso de los edificios derrumbados, sino también el paso del tiempo, ese enemigo silencioso que reducía las probabilidades de encontrar sobrevivientes con cada hora transcurrida.

El llanto de Juan David

Entre todas las historias, ninguna recorrió el mundo con tanta rapidez como la de Juan David. Tenía apenas 18 días de nacido cuando el edificio donde se encontraba con su madre colapsó durante los terremotos que sacudieron Venezuela. Ambos quedaron atrapados bajo toneladas de concreto. La madre, inmovilizada por los escombros, hizo lo único que podía hacer: abrazar a su hijo y protegerlo con su propio cuerpo mientras esperaba que alguien los encontrara. Después contaría que fue el llanto del bebé lo que le dio fuerzas para mantenerse consciente durante más de treinta horas. Los rescatistas tampoco encontraron primero una mano ni un rostro. Encontraron un llanto. Ese sonido los condujo hasta un pequeño espacio entre los escombros donde madre e hijo seguían con vida. Cuando finalmente salieron, la imagen del recién nacido en brazos de los equipos de emergencia dio la vuelta al mundo. En medio de una tragedia que ya sumaba miles de víctimas, aquel bebé de apenas unas semanas terminó convirtiéndose en la prueba de que todavía existían milagros.

La sonrisa entre los ladrillos

Días después apareció otra imagen destinada a quedar grabada en la memoria colectiva. Era Fabiana. Su rostro apareció entre los ladrillos rotos de una pared colapsada mientras esperaba ser rescatada. A su alrededor había concreto fracturado, polvo y oscuridad. Pero ella sonreía. La fotografía recorrió redes sociales y medios internacionales porque condensaba una contradicción imposible de explicar: una adolescente atrapada bajo los restos de un edificio que todavía era capaz de regalar una expresión de esperanza. Su rescate recordó que sobrevivir también podía ser un acto de valentía silenciosa.

Camila Sofía, la infancia que volvió a abrazar

Otra historia que conmovió a Venezuela fue la de Camila Sofía Rivas. Su rescate fue celebrado como una victoria colectiva por familiares, vecinos y equipos de emergencia que llevaban jornadas enteras excavando sin descanso. Las imágenes posteriores mostraron algo que durante días había parecido imposible: una niña nuevamente en brazos de su familia. En un país donde cientos de padres seguían buscando a sus hijos y miles de familias recorrían hospitales improvisados o listas de desaparecidos, aquel abrazo adquirió un significado que iba mucho más allá de una sola historia. Representaba el deseo compartido de que otros niños también pudieran regresar a casa.

Cuando las estadísticas dejaron de importar

Los especialistas saben que las primeras 72 horas suelen ser decisivas para encontrar sobrevivientes. Después de ese punto, las probabilidades comienzan a disminuir de manera drástica. Sin embargo, el terremoto venezolano insistió varias veces en romper esa lógica. Cinco días después del desastre, un niño de 12 años fue localizado con vida bajo un edificio colapsado. Muchos equipos ya habían comenzado a cambiar las labores de búsqueda por operaciones de recuperación de cuerpos. Entonces alguien escuchó un sonido. Los rescatistas volvieron a pedir silencio. Comenzaron a trabajar con cámaras térmicas, sensores acústicos y herramientas de precisión hasta abrir un pequeño espacio entre los escombros. El niño respiraba. Su rescate provocó aplausos, abrazos y lágrimas entre personas que llevaban días sin celebrar una sola buena noticia. No era únicamente una vida salvada. Era la confirmación de que todavía valía la pena seguir cavando.

Seis días bajo los escombros

Cuando parecía que ya no podían existir más milagros, apareció Klieber Morán. El pequeño permaneció atrapado durante seis días bajo los restos de un edificio residencial. El tiempo jugaba completamente en su contra. Sin agua suficiente, sin luz y rodeado por toneladas de concreto, las probabilidades de encontrarlo con vida eran mínimas. Pero un equipo internacional de rescatistas jordanos logró localizarlo. Las imágenes del momento mostraron a los socorristas levantando cuidadosamente al niño mientras alrededor estallaban aplausos contenidos durante casi una semana. Su rescate volvió a desafiar todos los cálculos de supervivencia y recordó que, incluso cuando la ciencia reduce las probabilidades, la esperanza rara vez entiende de estadísticas.

Los niños cuyos nombres nadie conoció

No todos los menores rescatados se hicieron famosos. Muchos nunca aparecieron en televisión. Associated Press documentó el rescate de un niño de cuatro años cuya identidad fue protegida. Reuters informó sobre dos menores de 11 años encontrados con vida gracias al trabajo conjunto de brigadas internacionales. Otros simplemente quedaron registrados como “niño rescatado”, “menor localizado” o “sobreviviente”. Detrás de esas palabras había historias completas. Había cumpleaños pendientes. Cuadernos que quedaron sobre una mesa, jjuguetes enterrados entre los escombros, padres que pasaron noches enteras esperando escuchar un nombre. Muchos de esos niños jamás ocuparán una portada, pero forman parte de la historia que Venezuela también contará cuando recuerde aquellos días.

El rostro de la esperanza