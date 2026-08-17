España habilita 1.500 plazas extraordinarias para atender a migrantes en Ceuta

El Gobierno español pondrá en funcionamiento este lunes varios dispositivos temporales de atención humanitaria en Ceuta, con capacidad para recibir a 1.500 migrantes, anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
La medida busca reforzar de manera inmediata los recursos disponibles en la ciudad autónoma y responder a las necesidades derivadas de la actual situación migratoria. Las instalaciones tendrán un carácter extraordinario y permanecerán operativas mientras sea necesario recuperar la capacidad habitual de acogida.
Durante una visita oficial a Ceuta, Saiz explicó que los nuevos espacios serán distribuidos en cuatro puntos diferentes, seleccionados para ampliar rápidamente la cobertura institucional y facilitar la asistencia a las personas migrantes.
Uno de los dispositivos será instalado en el aparcamiento del área de embolsamiento situada en Loma del Colmenar, un terreno cedido por la administración ceutí para apoyar la respuesta humanitaria.
Los otros centros estarán ubicados en las instalaciones de la hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el denominado espacio del Guano. Estos dos últimos terrenos pertenecen al Gobierno de España.
La apertura de las 1.500 nuevas plazas permitirá ofrecer alojamiento provisional y asistencia básica mientras las autoridades coordinan las acciones necesarias para manejar la presión sobre los recursos migratorios de Ceuta.
La ministra destacó que la cooperación entre las diferentes administraciones será determinante para atender la emergencia y restablecer cuanto antes el funcionamiento habitual de los servicios en la ciudad.
“La colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Esa va a ser la brújula que guíe mi estancia estos días”, manifestó Saiz.
El despliegue de los dispositivos extraordinarios refleja la necesidad de reforzar la infraestructura de acogida en uno de los principales puntos de entrada migratoria hacia territorio español.
Las autoridades prevén mantener una coordinación permanente para supervisar el funcionamiento de los centros, garantizar una atención humanitaria adecuada y evaluar la evolución de la situación.
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