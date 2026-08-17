España habilita 1.500 plazas extraordinarias para atender a migrantes en Ceuta

El Gobierno español pondrá en funcionamiento este lunes varios dispositivos temporales de atención humanitaria en Ceuta, con capacidad para recibir a 1.500 migrantes, anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La medida busca reforzar de manera inmediata los recursos disponibles en la ciudad autónoma y responder a las necesidades derivadas de la actual situación migratoria. Las instalaciones tendrán un carácter extraordinario y permanecerán operativas mientras sea necesario recuperar la capacidad habitual de acogida. Durante una visita oficial a Ceuta, Saiz explicó que los nuevos espacios serán distribuidos en cuatro puntos diferentes, seleccionados para ampliar rápidamente la cobertura institucional y facilitar la asistencia a las personas migrantes.

Cuatro espacios para ampliar la capacidad de acogida

Uno de los dispositivos será instalado en el aparcamiento del área de embolsamiento situada en Loma del Colmenar, un terreno cedido por la administración ceutí para apoyar la respuesta humanitaria. Los otros centros estarán ubicados en las instalaciones de la hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el denominado espacio del Guano. Estos dos últimos terrenos pertenecen al Gobierno de España. La apertura de las 1.500 nuevas plazas permitirá ofrecer alojamiento provisional y asistencia básica mientras las autoridades coordinan las acciones necesarias para manejar la presión sobre los recursos migratorios de Ceuta.

Gobierno pide coordinación institucional