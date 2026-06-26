Estados Unidos envía un C-17 militar con rescatistas a Venezuela tras el devastador terremoto

Estados Unidos comenzó a movilizar recursos para apoyar la respuesta al terremoto que devastó parte de Venezuela el pasado 24 de junio. El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó este viernes el despliegue de un avión militar C-17 Globemaster III con personal especializado y equipos de búsqueda y rescate urbano. La aeronave fue cargada durante la noche en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en Delaware, antes de partir hacia territorio venezolano como parte de la operación humanitaria coordinada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. “Cuando se le llama, el Departamento de Defensa se mueve”, señaló SOUTHCOM en una publicación en redes sociales, al anunciar el inicio de la misión.

Equipos especializados para salvar vidas

De acuerdo con el Comando Sur, el C-17 transporta personal de Búsqueda y Rescate Urbano (Urban Search and Rescue), además del equipo necesario para localizar sobrevivientes entre los escombros y apoyar las operaciones durante las primeras horas de la emergencia. La institución destacó que el Ejército estadounidense está aportando tanto personal como capacidades logísticas para fortalecer la respuesta internacional. “El Ejército de Estados Unidos está entregando a las personas y capacidades necesarias para salvar vidas”, indicó SOUTHCOM.

Operación liderada por el Departamento de Estado

El despliegue forma parte de la asistencia humanitaria organizada por el Gobierno de Estados Unidos y encabezada por el Departamento de Estado, con el respaldo operativo del Comando Sur. La ayuda se concentra en apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención inmediata a las víctimas del terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio y que ha dejado miles de afectados, desaparecidos y daños de gran magnitud.

Cabrera ya había adelantado el apoyo