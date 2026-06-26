Estados Unidos envía un C-17 militar con rescatistas a Venezuela tras el devastador terremoto

De acuerdo con el Comando Sur, el C-17 transporta personal de Búsqueda y Rescate Urbano (Urban Search and Rescue), además del equipo necesario para localizar sobrevivientes entre los escombros y apoyar las operaciones durante las primeras horas de la emergencia.La institución destacó que el Ejército estadounidense está aportando tanto personal como capacidades logísticas para fortalecer la respuesta internacional.<i><b>'El Ejército de Estados Unidos está entregando a las personas y capacidades necesarias para salvar vidas'</b></i>, indicó SOUTHCOM.