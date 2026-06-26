Kevin Marino Cabrera descarta rumor sobre Filipinas y deja claro su vínculo con Panamá

En medio de los rumores que apuntaban a una posible salida de Panamá para asumir otra misión diplomática, el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, envió un mensaje que muchos interpretan como una respuesta a esas versiones. Durante una entrevista concedida a TVN Noticias, el diplomático habló de los principales temas de la relación entre Panamá y Estados Unidos, pero también dejó espacio para hablar de su vida en el país, asegurando que su experiencia ha sido mejor de lo que esperaba. “Ha sido muy cálida la bienvenida. Para mí se parece mucho a mi ciudad natal, que es Miami”, comentó Cabrera al ser consultado sobre sus primeros meses como embajador. Luego añadió, entre risas, una frase que arrancó sonrisas en el estudio: “Aquí encontré a mi esposa”. “Me ha ido de lo más bien”, remató. Sus declaraciones llegan mientras circulaban versiones de que podría ser trasladado a Filipinas, un tema que no confirmó durante la entrevista y frente al cual prefirió destacar el vínculo que ha construido con Panamá.

Ayuda a Venezuela tras el terremoto

La entrevista comenzó con la tragedia ocurrida en Venezuela. Cabrera confirmó que Estados Unidos ya activó apoyo humanitario para atender la emergencia. Explicó que Washington envió equipos especializados de búsqueda y rescate y que buena parte de la operación logística será coordinada por el Comando Sur, al considerar que las primeras horas después del sismo son determinantes para localizar sobrevivientes. También dijo que su país mantiene comunicación para apoyar los trabajos de recuperación. Consultado sobre una posible nueva ola migratoria de venezolanos, afirmó que Estados Unidos y Panamá mantienen una coordinación permanente y recordó que el flujo por la selva del Darién se ha reducido distribuido en los últimos meses, aunque aseguró que ambos gobiernos están preparados para responder si la situación cambia.

“Panamá es nuestro socio número uno”

Al hacer un balance de su gestión, Cabrera aseguró que la cooperación entre ambos países atraviesa uno de sus mejores momentos. Explicó que el trabajo conjunto se concentra en seguridad, asistencia humanitaria y desarrollo económico, y destacó el aumento del presupuesto del Comando Sur destinado a Panamá, que pasó de 10 millones de dólares el año pasado a 100 millones este año. Ese apoyo, explicó, no solo se refleja en equipos para los estamentos de seguridad, sino también en jornadas médicas, operaciones de cataratas, trasplantes de córnea, entrega de medicamentos y otros programas sociales que ya han beneficiado a más de 12 mil panameños.

Narcotráfico y violencia

Sobre la violencia generada por el crimen organizado, el embajador aseguró que el narcotráfico sigue siendo uno de los principales desafíos para ambos países. Indicó que Estados Unidos comenzará a trabajar “hombro a hombro” con las autoridades panameñas porque se trata de un problema regional que requiere una respuesta conjunta. También expresó su expectativa de que el próximo gobierno colombiano impulse políticas más agresivas para combatir los cultivos ilícitos y reducir el tráfico de drogas hacia Centroamérica.

Respaldo a Panamá frente a China

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando fue consultado por las recientes diferencias entre Panamá y China. Cabrera reiteró el respaldo de Washington al Gobierno panameño y sostuvo que Pekín intenta ejercer presión sobre el país tras el fallo de la Corte Suprema relacionada con una empresa china. Incluso calificó como una “mentira garrafal” la explicación de China sobre el incremento de inspecciones a embarcaciones panameñas y afirmó que esas acciones buscan castigar a Panamá por decisiones adoptadas por sus instituciones.

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