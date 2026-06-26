Kevin Marino Cabrera descarta rumor sobre Filipinas y deja claro su vínculo con Panamá

Al hacer un balance de su gestión, Cabrera aseguró que la cooperación entre ambos países atraviesa uno de sus mejores momentos.Explicó que el trabajo conjunto se concentra en seguridad, asistencia humanitaria y desarrollo económico, y destacó el aumento del presupuesto del Comando Sur destinado a Panamá, que pasó de 10 millones de dólares el año pasado a 100 millones este año.Ese apoyo, explicó, no solo se refleja en equipos para los estamentos de seguridad, sino también en jornadas médicas, operaciones de cataratas, trasplantes de córnea, entrega de medicamentos y otros programas sociales que ya han beneficiado a más de 12 mil panameños.