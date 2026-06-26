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Clima en Panamá: Prónostico para este viernes 26 de junio

El Imhpa prevé lluvias, tormentas y actividad eléctrica en gran parte de Panamá este viernes
El Imhpa prevé lluvias, tormentas y actividad eléctrica en gran parte de Panamá este viernes Sinaproc
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/06/2026 10:22
El Imhpa pronostica lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte de Panamá durante este viernes, con mayor incidencia en las regiones Caribe y Pacífico.

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El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este viernes 26 de junio una jornada con condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio nacional, debido al ingreso de lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas desde las zonas marítimas hacia tierra firme.

Durante la mañana, las precipitaciones se concentrarán en ambas vertientes. En el Caribe, se esperan chubascos y aguaceros aislados que ingresarán desde las costas de Guna Yala, Colón y Bocas del Toro. Mientras tanto, en el Pacífico persistirán aguaceros de moderados a fuertes con actividad eléctrica sobre Darién, la comarca Emberá y el golfo de Panamá, con posibilidad de extenderse hacia Los Santos, Coclé, Panamá Oeste y la provincia de Panamá.

Para la tarde, el Imhpa prevé un aumento de la actividad lluviosa. En la vertiente caribeña, las lluvias serán más frecuentes y podrían presentarse tormentas eléctricas en Colón, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. En el Pacífico, los aguaceros continuarán sobre Darién, Panamá Este, Veraguas y la península de Azuero, mientras que la región metropolitana podría registrar lluvias intensas acompañadas de ráfagas de viento. El resto de la vertiente experimentará cielos mayormente nublados con precipitaciones de intensidad ligera a moderada.

En horas de la noche, las lluvias volverán a desarrollarse sobre las zonas marítimas del Pacífico, con probabilidad de desplazarse hacia la península de Azuero, Veraguas y las tierras bajas de Chiriquí. Estas condiciones podrían generar nuevos episodios de aguaceros y tormentas en esas regiones.

Temperaturas elevadas, oleajes y alta radiación UV marcarán la jornada

El Imhpa informó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 °C y 35 °C en gran parte del país, mientras que en la Cordillera Central alcanzarán hasta los 25 °C. Además, predominarán vientos del norte de intensidad débil a moderada, aunque en el Pacífico occidental y Darién ingresarán corrientes del sur que favorecerán la formación de lluvias.

La entidad también advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) estarán entre altos y muy altos en el territorio nacional, y podrían alcanzar niveles extremos en las zonas marítimas, por lo que recomendó tomar medidas de protección al exponerse al sol.

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