Clima en Panamá: Prónostico para este viernes 26 de junio

El Imhpa informó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 °C y 35 °C en gran parte del país, mientras que en la Cordillera Central alcanzarán hasta los 25 °C. Además, predominarán vientos del norte de intensidad débil a moderada, aunque en el Pacífico occidental y Darién ingresarán corrientes del sur que favorecerán la formación de lluvias.La entidad también advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) estarán entre altos y muy altos en el territorio nacional, y podrían alcanzar niveles extremos en las zonas marítimas, por lo que recomendó tomar medidas de protección al exponerse al sol.