Clima en Panamá: Prónostico para este viernes 26 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este viernes 26 de junio una jornada con condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio nacional, debido al ingreso de lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas desde las zonas marítimas hacia tierra firme.

Durante la mañana, las precipitaciones se concentrarán en ambas vertientes. En el Caribe, se esperan chubascos y aguaceros aislados que ingresarán desde las costas de Guna Yala, Colón y Bocas del Toro. Mientras tanto, en el Pacífico persistirán aguaceros de moderados a fuertes con actividad eléctrica sobre Darién, la comarca Emberá y el golfo de Panamá, con posibilidad de extenderse hacia Los Santos, Coclé, Panamá Oeste y la provincia de Panamá.

Para la tarde, el Imhpa prevé un aumento de la actividad lluviosa. En la vertiente caribeña, las lluvias serán más frecuentes y podrían presentarse tormentas eléctricas en Colón, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. En el Pacífico, los aguaceros continuarán sobre Darién, Panamá Este, Veraguas y la península de Azuero, mientras que la región metropolitana podría registrar lluvias intensas acompañadas de ráfagas de viento. El resto de la vertiente experimentará cielos mayormente nublados con precipitaciones de intensidad ligera a moderada.

En horas de la noche, las lluvias volverán a desarrollarse sobre las zonas marítimas del Pacífico, con probabilidad de desplazarse hacia la península de Azuero, Veraguas y las tierras bajas de Chiriquí. Estas condiciones podrían generar nuevos episodios de aguaceros y tormentas en esas regiones.