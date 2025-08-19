Fallo judicial ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en medio de histórico juicio por manipulación de testigos

El diario El Tiempo reveló ayer en exclusiva que un tribunal en Bogotá emitió un fallo de tutela a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ordenando su libertad inmediata. La decisión anula la medida dictada el pasado 1 de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que había impuesto su detención preventiva en el marco del actual proceso judicial.

El fallo establece que el juzgado emita sin demora la boleta de libertad mientras se resuelve el recurso de apelación presentado por la defensa de Uribe.

El expresidente, una figura clave del panorama político colombiano, enfrenta un juicio penal histórico por presunta manipulación de testigos, el primero en la historia de un exmandatario en Colombia.

La audiencia judicial, dirigida por la jueza Sandra Heredia, validó como evidencia el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, grabaciones obtenidas mediante un reloj espía e interceptaciones telefónicas legítimas, pese a cuestionamientos de la defensa sobre privilegios entre abogado y cliente. Heredia enfatizó que Monsalve era un testigo creíble y reafirmó la autenticidad de dichas pruebas.

Este nuevo fallo representa un punto de inflexión en el proceso judicial de Uribe. Ahora puede afrontar su defensa en libertad, un elemento central en la estrategia jurídica de sus abogados, mientras la apelación avanza.