Hamás disuelve el organismo que gobernó Gaza durante casi dos décadas y abre paso a una nueva administración

El movimiento islamista palestino <b>Hamás </b>anunció <b>la disolución del organismo que administró la</b> <b>Franja de Gaza</b> <b>durante casi 20 años</b>, una decisión que representa uno de los cambios políticos más importantes dentro de la organización desde que tomó el control del enclave en 2007.La medida permitirá que <b>un comité integrado por tecnócratas asuma la administración civil del territorio</b>, aunque el futuro político de <b>Gaza </b>continúa condicionado por las diferencias entre <b>Hamás</b> e Israel, especialmente en torno al desarme del grupo y al cumplimiento del acuerdo de alto el fuego.