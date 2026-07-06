  1. Inicio
  2. >  Mundo
  3. >  América
América

Hamás disuelve el organismo que gobernó Gaza durante casi dos décadas y abre paso a una nueva administración

En la fotografía, tomada el 6 de julio de 2026, se observan tiendas de campaña y refugios junto a los escombros de edificios derrumbados en un campamento para desplazados por la guerra en el barrio de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza.
En la fotografía, tomada el 6 de julio de 2026, se observan tiendas de campaña y refugios junto a los escombros de edificios derrumbados en un campamento para desplazados por la guerra en el barrio de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza. AFP
Por
Darine Waked
  • 06/07/2026 09:31
La decisión busca facilitar una transición institucional mientras persisten desacuerdos sobre el futuro político del enclave y las negociaciones con Israel permanecen bloqueadas

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El movimiento islamista palestino Hamás anunció la disolución del organismo que administró la Franja de Gaza durante casi 20 años, una decisión que representa uno de los cambios políticos más importantes dentro de la organización desde que tomó el control del enclave en 2007.

La medida permitirá que un comité integrado por tecnócratas asuma la administración civil del territorio, aunque el futuro político de Gaza continúa condicionado por las diferencias entre Hamás e Israel, especialmente en torno al desarme del grupo y al cumplimiento del acuerdo de alto el fuego.

Un cambio en la administración de Gaza

El jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás, Ismail al Thawabta, confirmó que Mohamed al Farra presentó oficialmente su renuncia como responsable del comité de emergencia gubernamental.

Asimismo, explicó que el organismo fue disuelto para facilitar la transferencia de funciones al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), una entidad creada durante las negociaciones impulsadas por la Junta de Paz establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desembocaron en el alto el fuego entre Hamás e Israel alcanzado en octubre de 2025.

Con esta decisión, Hamás da un paso que modifica la estructura administrativa que mantuvo desde que expulsó del poder en Gaza al movimiento Fatah, liderado por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tras los enfrentamientos ocurridos en 2007.

Un gesto político en medio del conflicto

Desde el inicio del genocidio que se volvió a desencadenar tras el 7 de octubre de 2023, el movimiento islamista había manifestado en varias ocasiones su disposición a ceder la administración del territorio a otra autoridad palestina.

Sin embargo, los distintos planes planteados desde entonces no lograron avanzar debido a las profundas diferencias sobre el futuro político y de seguridad del enclave.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, sostuvo que la disolución del organismo administrativo busca eliminar cualquier argumento que, según el movimiento, Israel utilice para mantener sus operaciones militares en Gaza.

Además, un dirigente de Hamás, citado bajo condición de anonimato, aseguró que la decisión fue comunicada recientemente a las distintas facciones palestinas durante una reunión celebrada en El Cairo y que recibió el respaldo de los participantes.

El desarme sigue siendo el principal obstáculo

Pese al anuncio, analistas consideran que la medida tiene un alcance limitado mientras no exista un acuerdo sobre el futuro del brazo armado de Hamás.

El politólogo Mkhaimar Abusada calificó la decisión como “principalmente simbólica” y señaló que el verdadero punto de bloqueo continúa siendo el desarme del movimiento islamista, una condición que Israel considera indispensable para avanzar hacia una segunda etapa del alto el fuego.

Hamás, por su parte, mantiene que solo aceptaría entregar sus armas dentro de un proceso político palestino más amplio, una postura rechazada por el Gobierno israelí.

Un alto el fuego que continúa estancado

La primera fase de la tregua permitió el intercambio de los últimos rehenes israelíes retenidos por Hamás por prisioneros palestinos encarcelados en Israel.

No obstante, la segunda etapa del acuerdo —que contempla el desarme del grupo y una retirada gradual de las tropas israelíes de Gazapermanece paralizada desde hace meses.

Mientras tanto, Israel ha reforzado su presencia militar en el enclave y mantiene su rechazo tanto a un eventual regreso de Hamás al poder como a que la Autoridad Palestina asuma el control de la Franja de Gaza.

Ambas partes continúan acusándose mutuamente de incumplir el alto el fuego.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, al menos 1.072 palestinos han muerto desde la entrada en vigor de la tregua. Las cifras de esa institución son consideradas generalmente fiables por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por su parte, el Ejército israelí informó de seis fallecidos en el mismo periodo: cinco soldados y un contratista civil.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo