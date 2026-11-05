¿Marco Rubio dejará el gobierno de Trump? Esto respondió el Departamento de Estado

El Departamento de Estado de Estados Unidos negó que el secretario Marco Rubio esté considerando abandonar el gobierno del presidente Donald Trump, luego de que los medios Bloomberg y The Independent publicaran que el funcionario evalúa sus próximos pasos tras la derrota republicana en las elecciones de medio mandato. Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, calificó el reporte como falso y aseguró que Rubio no ha discutido dejar su puesto. “Esta es una noticia falsa completa y total basada en la palabra de fuentes anónimas, apropiadas para un tabloide”, afirmó Johnson. También sostuvo que el secretario continuará en la administración de Trump. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Bloomberg reporta conversaciones sobre una posible salida

El reporte de Bloomberg, publicado este jueves 5 de noviembre, cita a personas familiarizadas con el asunto que señalaron que Rubio y sus asesores están revisando opciones para su futuro político. Según esas fuentes, el secretario habría conversado con funcionarios de la Casa Blanca sobre la posibilidad de renunciar y algunos le habrían pedido permanecer en el cargo. No obstante, el medio indicó que Rubio no ha tomado una decisión ni existe un calendario para una eventual salida. Rubio ocupa la Secretaría de Estado y también se desempeña como asesor de seguridad nacional. Una renuncia antes de enero permitiría a Trump proponer un reemplazo antes de que los demócratas asuman el control del Senado.

El futuro político de Rubio