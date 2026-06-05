OPS activa coordinación regional ante riesgo de ébola en América

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) activó su Sistema de Gestión de Incidentes y reforzó las acciones de preparación en los países de las Américas tras la declaración de una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por el brote de ébola que afecta a República Democrática del Congo y Uganda.

Aunque la OPS indicó que no existen casos reportados en la región y que el riesgo para las Américas permanece bajo, la entidad señaló que trabaja con los ministerios de salud para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la capacidad de diagnóstico, la prevención de infecciones y la respuesta ante posibles casos importados.

El director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, afirmó que la preparación constituye la principal herramienta para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventual introducción del virus en el continente.

“Los países de las Américas no están actualmente afectados por el ébola y el riesgo para la región sigue siendo bajo, pero la preparación es nuestra principal herramienta para garantizar una respuesta óptima y oportuna”, señaló Ugarte.

Como parte de estas acciones, la OPS organizó el pasado 3 de junio una sesión técnica regional en la que participaron 394 representantes de 30 países, entre funcionarios de ministerios de salud y expertos internacionales.

Durante el encuentro revisaron procedimientos relacionados con diagnóstico de laboratorio, bioseguridad, manejo clínico, control de infecciones, evacuación médica y protocolos para entierros seguros.

La organización también anunció una nueva sesión de trabajo para el 10 de junio, enfocada en el rastreo de contactos, el uso de herramientas digitales de vigilancia epidemiológica y la movilización de expertos internacionales en caso de una emergencia.

Además, la OPS publicó nuevas guías técnicas para la manipulación y transporte seguro de muestras biológicas y prepara el envío de reactivos para detectar el ebolavirus Bundibugyo en países seleccionados con capacidad adecuada de bioseguridad.

La entidad también informó que apoyó recientemente el análisis de muestras provenientes de Bahamas luego de que dos viajeros con antecedentes de estancia en zonas afectadas fueran evaluados como medida preventiva. Los resultados descartaron infección por ébola.

La OPS indicó que trabaja con los países en la planificación de insumos esenciales, incluidos equipos de protección personal y materiales de laboratorio, para responder a distintos escenarios de riesgo.