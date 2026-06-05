  1. Inicio
  2. >  Mundo
  3. >  América
América

OPS activa coordinación regional ante riesgo de ébola en América

El brote activo en África mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.
El brote activo en África mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. DepositPhotos
Por
Mileika Lasso
  • 05/06/2026 14:48
La OPS reforzó la vigilancia y preparación sanitaria en las Américas tras la emergencia internacional por el brote de ébola en África

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) activó su Sistema de Gestión de Incidentes y reforzó las acciones de preparación en los países de las Américas tras la declaración de una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por el brote de ébola que afecta a República Democrática del Congo y Uganda.

Aunque la OPS indicó que no existen casos reportados en la región y que el riesgo para las Américas permanece bajo, la entidad señaló que trabaja con los ministerios de salud para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la capacidad de diagnóstico, la prevención de infecciones y la respuesta ante posibles casos importados.

El director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, afirmó que la preparación constituye la principal herramienta para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventual introducción del virus en el continente.

“Los países de las Américas no están actualmente afectados por el ébola y el riesgo para la región sigue siendo bajo, pero la preparación es nuestra principal herramienta para garantizar una respuesta óptima y oportuna”, señaló Ugarte.

Como parte de estas acciones, la OPS organizó el pasado 3 de junio una sesión técnica regional en la que participaron 394 representantes de 30 países, entre funcionarios de ministerios de salud y expertos internacionales.

Durante el encuentro revisaron procedimientos relacionados con diagnóstico de laboratorio, bioseguridad, manejo clínico, control de infecciones, evacuación médica y protocolos para entierros seguros.

La organización también anunció una nueva sesión de trabajo para el 10 de junio, enfocada en el rastreo de contactos, el uso de herramientas digitales de vigilancia epidemiológica y la movilización de expertos internacionales en caso de una emergencia.

Además, la OPS publicó nuevas guías técnicas para la manipulación y transporte seguro de muestras biológicas y prepara el envío de reactivos para detectar el ebolavirus Bundibugyo en países seleccionados con capacidad adecuada de bioseguridad.

La entidad también informó que apoyó recientemente el análisis de muestras provenientes de Bahamas luego de que dos viajeros con antecedentes de estancia en zonas afectadas fueran evaluados como medida preventiva. Los resultados descartaron infección por ébola.

La OPS indicó que trabaja con los países en la planificación de insumos esenciales, incluidos equipos de protección personal y materiales de laboratorio, para responder a distintos escenarios de riesgo.

Brote sigue activo en África

Según datos actualizados al 2 de junio, República Democrática del Congo registra 344 casos confirmados de ébola y 60 fallecimientos, además de 116 casos sospechosos bajo investigación.

Uganda reporta 15 casos confirmados y una muerte, incluidos contagios entre trabajadores de la salud.

La OMS considera que el riesgo es muy alto a nivel nacional en los países afectados, alto en la región africana y bajo a escala global.

El actual brote está asociado al virus Bundibugyo, una variante para la cual no existen vacunas ni tratamientos autorizados específicos. Las autoridades sanitarias internacionales destacan que la detección temprana, el aislamiento de pacientes y el rastreo de contactos continúan siendo las herramientas más efectivas para contener la propagación.

La OMS también reiteró que no recomienda restricciones generalizadas a los viajes internacionales, al considerar que estas medidas pueden afectar la respuesta sanitaria y las cadenas de suministro sin reducir significativamente el riesgo de transmisión.

Desde la aparición del brote, el Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá mantiene vigilancia epidemiológica activa en puertos, aeropuertos y fronteras ante la emergencia internacional por ébola, aunque no registra casos de la enfermedad.

VIDEOS
Lo Nuevo