República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas hasta 2026 y genera amplias reacciones regionales

La postergación de la Cumbre supone un reajuste en la agenda diplomática interamericana. Analistas consultados por medios internacionales señalaron que el aplazamiento permitirá evitar tensiones derivadas de la exclusión de ciertos países, pero también plantea el desafío de mantener la cohesión política en el hemisferio.Para Panamá, la situación representa una oportunidad de consolidar su papel como interlocutor regional confiable, dada su histórica participación en procesos de diálogo y concertación en el continente. Su respaldo a República Dominicana refuerza la imagen del país como promotor de consenso y estabilidad.El Caribe, por su parte, enfrenta retos logísticos y medioambientales que también influyeron en la decisión. La región ha sido afectada por fenómenos naturales recientes que complican la infraestructura y la seguridad de eventos internacionales de gran magnitud.