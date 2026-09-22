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Sheinbaum anuncia restricción de celulares en escuelas de México desde noviembre

México restringirá el uso de celulares en escuelas desde el 3 de noviembre.
México restringirá el uso de celulares en escuelas desde el 3 de noviembre. EFE/ Mario Guzmán
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/09/2026 11:20
México restringirá el uso de celulares en escuelas primarias y secundarias a partir del 3 de noviembre.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que los estudiantes de primaria y secundaria tendrán restringido el uso de celulares en las escuelas a partir del 3 de noviembre de 2026. La medida fue acordada por el Gobierno federal y los gobernadores del país con el objetivo de reducir el uso excesivo de pantallas durante la jornada escolar.

Sheinbaum explicó que los celulares podrán permanecer guardados en las mochilas, pero no podrán utilizarse durante las clases ni en el recreo, salvo en casos de emergencia o situaciones particulares. Señaló que la medida busca recuperar la creatividad de los estudiantes y evitar el uso indiscriminado de las pantallas, especialmente por su vínculo con las redes sociales.

La regulación busca generar más espacios para el aprendizaje, la convivencia y la participación de los estudiantes, además de promover un uso equilibrado de la tecnología durante la jornada escolar.

El 81% de docentes respalda la regulación de celulares en escuelas de México

Durante octubre, los centros educativos realizarán reuniones informativas para explicar las nuevas disposiciones a estudiantes, docentes y familias. El acuerdo también será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En la educación media superior, las instituciones establecerán reglas para garantizar un uso responsable y seguro de los dispositivos, mientras que en las universidades se promoverá igualmente su utilización responsable.

La medida cuenta con el respaldo del 81 % de los docentes consultados, según datos de la Secretaría de Educación Pública. Antes de esta regulación nacional, 16 entidades mexicanas ya habían establecido restricciones al uso de dispositivos digitales en sus escuelas.

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