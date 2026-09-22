Trump defiende en la ONU la operación contra Maduro y habla de la victoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la operación militar estadounidense que terminó con la captura del exmandatario Nicolás Maduro y volvió a calificarlo como un “dictador” y “criminal”.

Durante su intervención, Trump presentó la operación como un éxito de la política estadounidense hacia Venezuela y destacó los beneficios que, según su administración, podrían derivarse de la nueva relación con el país sudamericano.

Uno de los momentos más llamativos del discurso se produjo cuando Trump se refirió a los recursos económicos de Venezuela y afirmó: “Al vencedor pertenecen los despojos”, en una alusión al acuerdo petrolero alcanzado con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Su declaración vincula directamente la victoria militar estadounidense con los beneficios económicos que Washington espera obtener de Venezuela.

La Casa Blanca sostiene que el nuevo acuerdo otorga a Estados Unidos un papel mayoritario en la gestión y explotación de importantes reservas petroleras venezolanas.

El pacto contempla inversiones destinadas a recuperar y ampliar la producción petrolera del país, así como una participación estadounidense en la administración del sector energético.

Washington sostiene que el acuerdo permitirá aumentar el suministro de petróleo y favorecerá la seguridad energética estadounidense.

La presencia de Delcy Rodríguez en Nueva York añadió un componente particular al discurso.

Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro, encabeza ahora el gobierno interino venezolano y mantiene contactos con la administración Trump para definir el futuro político y económico del país.

La transformación de la relación entre Washington y Caracas se produce después de la captura de Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos y enfrenta cargos federales relacionados con narcotráfico y armas.

Maduro ha rechazado las acusaciones y sostiene que conserva inmunidad como jefe de Estado.

El discurso Trump abre así una nueva etapa en la relación entre ambos países, marcada por la intervención estadounidense, la reorganización del poder político venezolano y un amplio acuerdo sobre los recursos energéticos del país.