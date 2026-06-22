Tiroteo en Montreal deja tres muertos, incluido un policía

Un tiroteo ocurrido este lunes 22 de junio en el barrio Côte-des-Neiges, en Montreal, Canadá, dejó un saldo de tres personas muertas, entre ellas un agente de policía, un civil y el presunto responsable del ataque, según confirmaron las autoridades locales.

La Policía de Montreal (SPVM) informó que la situación fue controlada tras una intensa operación en la zona oeste de la ciudad, donde se registró el hecho en un sector con presencia de comercios y restaurantes de la comunidad judía.

“El peligro inmediato fue neutralizado”, declaró el jefe de la policía de Montreal, Fady Dagher, durante una rueda de prensa en la que ofreció los primeros detalles oficiales del incidente.

De acuerdo con la información preliminar, los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre la presencia de una persona armada con un fusil. Al llegar, fueron recibidos con disparos, lo que desencadenó el enfrentamiento.

Además de las tres personas fallecidas, una agente de policía resultó herida, aunque las autoridades confirmaron que su vida no corre peligro. El civil fallecido fue identificado como un residente del propio barrio donde ocurrió el ataque.

Las autoridades canadienses señalaron que, por el momento, no se ha determinado el motivo del tiroteo ni se ha confirmado si existían antecedentes del agresor. El ministro de Seguridad Pública de Quebec, Ian Lafrenière, indicó que la investigación continúa abierta y que se analizan todas las hipótesis.

El despliegue policial incluyó el cierre de vías principales, la evacuación preventiva de algunas zonas cercanas y la solicitud a los residentes de permanecer dentro de sus viviendas mientras se desarrollaba la operación.

La situación generó alarma en la ciudad y en redes sociales circularon imágenes del operativo, en las que se observaba a un hombre armado tendido en el suelo, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su autenticidad.

El Centro para Israel y Asuntos Judíos expresó preocupación por el incidente y pidió a la comunidad mantenerse vigilante mientras avanzan las investigaciones.

La alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, lamentó lo ocurrido y envió condolencias a los familiares de las víctimas, mientras calificó el hecho como una tragedia que ha conmocionado a la ciudad.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si hubo algún tipo de motivación detrás del tiroteo.