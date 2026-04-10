Artemis II: los astronautas enfrentarán calor extremo, silencio total y fuerzas brutales al volver a la Tierra

A casi 40,000 kilómetros por hora, la nave inicia su reingreso a la atmósfera terrestre enfrentándose a temperaturas abrasadoras, fuerzas extremas y uno de los momentos más críticos de toda la misión.<b>Minuto 0: el 'gran silencio'</b>Todo comienza con un choque invisible.Al entrar en la atmósfera, la fricción genera una burbuja de plasma que alcanza los 2,700 °C, envolviendo completamente la nave. Es en ese instante cuando ocurre algo inquietante: las comunicaciones con la Tierra se cortan por completo.<b>Es el llamado 'gran silencio'.</b>Durante esos minutos, nadie en control terrestre puede escuchar a la tripulación. La cápsula está completamente sola.<b>Un descenso violento</b>Mientras el exterior se convierte en un resplandor anaranjado, dentro de la nave el cuerpo humano empieza a reaccionar.Los astronautas sienten cómo regresa el peso tras días en microgravedad. El equilibrio se altera. El oído interno, desorientado, envía señales confusas al cerebro.Todo ocurre rápido. Demasiado rápido.<b>Minuto 2: la 'bofetada gravitatoria'</b><b>Entonces llega el golpe.</b>Al entrar en las capas más densas de la atmósfera, la nave desacelera bruscamente. Para evitar desintegrarse, realiza una maniobra precisa que genera picos extremos de desaceleración.<b>Aquí es donde aparece el dolor físico.</b>Los astronautas pueden experimentar entre 5 y 7 veces su propio peso. Es como si un bloque de concreto de cientos de kilos presionara su pecho.<b>Respirar se vuelve difícil. Cada inhalación requiere esfuerzo.</b><b>El cuerpo al límite</b>La sangre se desplaza con fuerza hacia las piernas, lo que puede dejar al cerebro sin suficiente oxígeno.Para evitar el desmayo —conocido como G-LOC— los trajes espaciales se presurizan, mientras los astronautas tensan cada músculo de su cuerpo: abdomen, piernas, todo.Es una lucha física contra la gravedad.<b>El final: amerizaje en el Pacífico</b>Tras superar estos minutos críticos, la cápsula finalmente reduce su velocidad y se prepara para el amerizaje en el océano Pacífico.Pero el verdadero desafío ya habrá pasado.Porque esos 10 minutos de reingreso no solo ponen a prueba la tecnología... sino también los límites del cuerpo humano.