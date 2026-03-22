Bolivia acude a las urnas para elegir gobernadores y alcaldes

La jornada electoral en Bolivia avanza este domingo 22 de marzo con la participación de millones de votantes llamados a elegir a nueve gobernadores, 335 alcaldes y más de 5.000 autoridades regionales municipales.

Los centros de votación abrieron a las 08:00 hora local y permanecerán habilitados durante ocho horas. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los resultados preliminares de las principales ciudades podrían conocerse a partir de las 21:00.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, inauguró la jornada destacando que el país “sigue apostando por la democracia como el camino legítimo para resolver sus diferencias”, al tiempo que agradeció la presencia de misiones de observación internacional, incluida la de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En total, más de 7,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar en un proceso que definirá 5.432 cargos subnacionales, en medio de un contexto político marcado por la fragmentación de fuerzas tras los recientes cambios en el panorama nacional.

El proceso también es considerado una prueba para el presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta un escenario político complejo tras la ruptura con su vicepresidente Edmand Lara y la configuración de nuevas alianzas.

La jornada se desarrolla en un clima de expectativa, en la que los bolivianos definirán el rumbo políticos de sus regiones para los próximos años.