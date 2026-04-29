Bombardeos en el Líbano dejan muertos a rescatistas y civiles pese a tregua

Los ataques israelíes en el sur de Líbano continúan dejando víctimas mortales pese a la tregua vigente entre ambas partes, en medio de una creciente escalada con el grupo Hezbolá.

Según el medio informativo El País, el Ministerio de Sanidad libanés reportó la muerte de tres paramédicos, dos mujeres y un soldado del ejército del Líbano en distintos bombardeos registrados durante las últimas horas en zonas del sur del país.

Uno de los ataques ocurrió en Jebchit, cerca de Nabatieh, donde un bombardeo nocturno. Las autoridades libanesas también denunciaron otro incidente en Majdal Zoun, cerca de la ciudad de Tiro, según informó el medio.

Tres miembros de la Defensa Civil murieron cuando acudían a rescatar víctimas tras un primer ataque y fueron alcanzados por un segundo misil.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó el ataque a través de su cuenta en X y afirmó que la muerte de los rescatistas representa una nueva violación de las leyes y convenciones internacionales que protegen a civiles, paramédicos y trabajadores humanitarios.

Mientras Israel asegura que mantiene libertad de acción militar bajo los términos de la tregua, Hezbolá rechaza el acuerdo y continúa respondiendo a las ofensivas, aumentando la tensión en la región.