Buque ruso con 100 mil toneladas de petróleo llega a Cuba en medio de crisis energética

Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llegó este lunes 30 a Cuba, según informaron autoridades de Rusia, marcando el primer suministro de este tipo a la isla en los últimos tres meses.

El buque, identificado como ‘Anatoli Kolodkin’, se encuentra a la espera de iniciar operaciones de descarga en el puerto de Matanzas, ubicado a unos 100 kilómetros de La Habana, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Transporte ruso difundido por la agencia Interfax.

La embarcación pertenece a la corporación Sovkomflot, que ha estado bajo sanciones de Estados Unidos desde 2024, y zarpó el pasado 9 de marzo desde el puerto ruso de Primorsk.

Suministro en medio de crisis energética

Según estimaciones, el cargamento —equivalente a más de 700.000 barriles— permitirá cubrir durante varias semanas las necesidades energéticas de la isla caribeña, que atraviesa una severa crisis caracterizada por apagones prolongados y una fuerte afectación económica.

La escasez de combustible se ha intensificado tras las restricciones impuestas por Washington desde enero, lo que ha limitado la capacidad de Cuba para importar hidrocarburos.

Postura de Washington

El arribo del petrolero se produce luego de que el gobierno estadounidense flexibilizara temporalmente algunas sanciones relacionadas con el tránsito de petróleo, siempre que los cargamentos hubiesen salido antes del 12 de marzo.

Aunque en principio estas medidas excluían a países como Cuba, Irán y Corea del Norte, el presidente Donald Trump afirmó recientemente que no se oponía al suministro de crudo a la isla.

“No tengo ningún problema, tienen que sobrevivir”, declaró el mandatario, al referirse a la situación energética del país.

Trump también señaló que permitir el envío no representa un beneficio significativo para Rusia y subrayó que la medida responde a la necesidad de evitar un colapso de servicios básicos en Cuba.

Otros envíos y contexto internacional

Medios internacionales han informado que Moscú habría enviado un segundo buque, identificado como ‘Sea Horse’, con unas 27.000 toneladas adicionales de combustible con destino a la isla.

El último suministro significativo de petróleo ruso a Cuba se había registrado en febrero de 2025, también con un cargamento de 100.000 toneladas.

Este nuevo envío ocurre en un contexto de tensiones geopolíticas y restricciones comerciales, así como de vigilancia sobre la denominada “flota fantasma” rusa, cuyos buques han sido objeto de inspecciones y detenciones por parte de autoridades occidentales.

La limitada disponibilidad de combustible ha provocado en Cuba apagones diarios de varias horas y una reducción significativa de la actividad económica.

El suministro de crudo ruso se perfila así como un alivio temporal para la generación eléctrica y el funcionamiento de servicios esenciales, en medio de una situación energética que continúa siendo crítica.