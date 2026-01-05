Caso Maduro en Nueva York: el exmandatario contrata al abogado de WikiLeaks para su defensa

Nicolás Maduro contrató al reconocido abogado estadounidense Barry Pollack para asumir su defensa en las causas por narcotráfico que enfrenta desde este lunes ante los tribunales federales de Nueva York, según consta en documentos oficiales del juzgado.

Pollack, con sede en Washington, es uno de los penalistas más experimentados de Estados Unidos y cuenta con una amplia trayectoria en litigios de alto perfil. Su designación marca un giro relevante en la estrategia legal del exmandatario venezolano, quien busca enfrentar los cargos presentados por la justicia estadounidense.

El abogado ganó notoriedad internacional por haber representado a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y por su rol clave en las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos que culminaron en el acuerdo para la liberación del activista australiano tras años de litigio y detención.

Con una carrera de 35 años en la defensa penal, ha construido su reputación en casos de seguridad nacional, espionaje y delitos financieros. Su trayectoria incluye litigios emblemáticos como Enron y defensas bajo la Ley de Espionaje. Es socio del bufete Harris St. Laurent & Wechsler, con oficinas en Washington y Nueva York, y suele representar a figuras involucradas en procesos de alto impacto político y mediático.

La incorporación de Pollack al equipo legal de Maduro se produce en un contexto de alta atención mediática y política, debido a la gravedad de las acusaciones y a las implicaciones diplomáticas del proceso judicial, que continúa desarrollándose bajo estrictas medidas de seguridad en Nueva York.