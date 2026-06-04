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Cuba al límite: gritos de libertad y cacerolazos sacuden la capital

La nueva ola de manifestaciones ocurre en un contexto de creciente presión social y económica.
La nueva ola de manifestaciones ocurre en un contexto de creciente presión social y económica. MAGDALENA CHODOWNIK | Anadolu via AFP
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Laura Chang
  • 04/06/2026 10:25
Manifestantes bloquearon vías, realizaron cacerolazos y gritaron “Libertad” en distintos puntos de la capital cubana. La indignación crece por los apagones, la escasez y la crisis económica.

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La tensión sigue escalando en Cuba. La noche del 3 de junio de 2026, miles de ciudadanos volvieron a desafiar al régimen en las calles de La Habana en una nueva jornada de protestas marcada por bloqueos de vías, cacerolazos y fuertes consignas a favor de la libertad.

En varios sectores de La Habana Vieja, grupos de manifestantes salieron a las calles tras soportar más de 40 horas consecutivas sin servicio eléctrico, una situación que ha incrementado el malestar social en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla.

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas congregadas en las calles mientras coreaban “¡Libertad!” y expresaban su rechazo a los prolongados apagones que afectan a miles de familias.

Las protestas también se extendieron a zonas de Centro Habana, donde vecinos protagonizaron cacerolazos en señal de protesta por los constantes cortes de energía, la escasez de productos básicos y el deterioro de las condiciones de vida.

El creciente descontento refleja el agotamiento de una población que enfrenta dificultades diarias para acceder a servicios esenciales, alimentos y medicamentos, mientras los apagones continúan afectando gran parte del país.

La nueva ola de manifestaciones ocurre en un contexto de creciente presión social y económica, en el que cada vez más cubanos recurren a las calles para expresar su frustración ante una crisis que parece no encontrar solución.

Las imágenes de calles bloqueadas y ciudadanos desafiando a las fuerzas de seguridad vuelven a colocar a Cuba en el centro de la atención internacional, mientras crecen las interrogantes sobre la respuesta que dará el gobierno ante el aumento de las protestas.

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