Cuba al límite: gritos de libertad y cacerolazos sacuden la capital

La tensión sigue escalando en Cuba. La noche del 3 de junio de 2026, miles de ciudadanos volvieron a desafiar al régimen en las calles de La Habana en una nueva jornada de protestas marcada por bloqueos de vías, cacerolazos y fuertes consignas a favor de la libertad.

En varios sectores de La Habana Vieja, grupos de manifestantes salieron a las calles tras soportar más de 40 horas consecutivas sin servicio eléctrico, una situación que ha incrementado el malestar social en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla.

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas congregadas en las calles mientras coreaban “¡Libertad!” y expresaban su rechazo a los prolongados apagones que afectan a miles de familias.

Las protestas también se extendieron a zonas de Centro Habana, donde vecinos protagonizaron cacerolazos en señal de protesta por los constantes cortes de energía, la escasez de productos básicos y el deterioro de las condiciones de vida.