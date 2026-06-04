Cuba al límite: gritos de libertad y cacerolazos sacuden la capital

El creciente descontento refleja el agotamiento de una población que enfrenta dificultades diarias para acceder a servicios esenciales, alimentos y medicamentos, mientras los apagones continúan afectando gran parte del país.La nueva ola de manifestaciones ocurre en un contexto de creciente presión social y económica, en el que cada vez más cubanos recurren a las calles para expresar su frustración ante una crisis que parece no encontrar solución.Las imágenes de calles bloqueadas y ciudadanos desafiando a las fuerzas de seguridad vuelven a colocar a Cuba en el centro de la atención internacional, mientras crecen las interrogantes sobre la respuesta que dará el gobierno ante el aumento de las protestas.