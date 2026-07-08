Dinamarca responde a Trump y rechaza cualquier intento de control de Groenlandia: ‘No está en venta’

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reafirmó este miércoles que Groenlandia “no está en venta”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que el territorio autónomo danés debería quedar bajo control estadounidense. Las declaraciones de la mandataria fueron realizadas a su llegada a la cumbre de la OTAN, en Ankara, donde respondió con firmeza a los nuevos comentarios de Trump sobre la isla ártica, un territorio cuya importancia estratégica ha vuelto al centro del debate internacional. ”Escuché ayer al presidente estadounidense y creo que la posición de Estados Unidos es lamentablemente muy clara sobre este tema. Nuestra posición también es tan clara como lo ha sido desde el inicio: Groenlandia evidentemente no está en venta”, declaró Frederiksen ante la prensa.

Trump vuelve a insistir en Groenlandia

El martes, durante su participación en la cumbre de la OTAN en Turquía, Trump reiteró que considera que Groenlandia debería estar bajo control de Estados Unidos, aunque en esta ocasión evitó plantear la posibilidad de recurrir a la fuerza, como había insinuado en ocasiones anteriores. El mandatario estadounidense sostiene desde hace meses que la isla posee un valor estratégico clave para la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente por su ubicación en el Ártico y su relevancia militar y geopolítica. Sus afirmaciones ya habían generado preocupación a comienzos de año dentro de la Alianza Atlántica, al abrir un debate sobre la soberanía de uno de los territorios vinculados a un país miembro de la OTAN.

Dinamarca defiende la soberanía y la autodeterminación

Frederiksen reiteró que Dinamarca espera que todos los países, incluidos sus aliados, respeten tanto la integridad territorial del Reino danés como el derecho de los groenlandeses a decidir su propio futuro. ”Esperamos que todo el mundo, incluidos todos los aliados, respete el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación. Somos un Estado soberano y necesitamos el respeto de todos a nuestra integridad territorial y nuestra soberanía”, afirmó. La primera ministra insistió en que la posición de Copenhague no ha cambiado y dejó claro que el estatus político de Groenlandia no está sujeto a negociación.

Un acuerdo con la OTAN que sigue sin definirse