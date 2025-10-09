Diosdado Cabello confirma arresto de hombre por comentario en redes apoyando barcos estadounidenses

Diosdado Cabello informó la noche de este miércoles 8 de octubre sobre la detención de una persona en la isla Margarita, estado venezolano de Nueva Esparta, por publicar en las redes sociales el mensaje “bienvenidos los barcos ‘gringos’”, informó el medio digital El Pitazo.

Ese mensaje tiene una clara alusión a los más de 17 barcos que desplegó la administración del presidente Donald Trump al sur del Mar Caribe para evitar que el grupo terrorista cártel de Los Soles envíe drogas, como la cocaína, a Estados Unidos.

Cabello, quien es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, reveló el hecho durante su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión.

“Hoy agarramos a uno en Margarita (...) escribió ‘bienvenidos los barcos gringos’”, señaló Cabello, sin ofrecer detalles sobre la identidad del detenido.

Por Cabello la administración de Trump ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura debido a que pertenece al cártel de Los Soles, quien desde este año es considerado grupo terrorista.

Cabello aseguró que esta acción forma parte de una “nueva versión del Tun Tun navideño”, aludiendo al operativo de detenciones conocido popularmente por el sonido de los golpes en las puertas de los domicilios.

Además, calificó de “miserables que no tienen patria” a quienes —dijo— “están pidiendo invasión” y advirtió que “si a usted no le cae una bomba de las que lancen los gringos por equivocación, nosotros vamos por ustedes”, insistiendo en que no existen “bombas solo matachavistas”.

El anuncio se produce en medio de la creciente tensión que existe entre los dirigentes del grupo terrorista luego que Estados Unidos desplegara en el Caribe al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido y más de 4.500 soldados.

Por su lado, Nicolás Maduro reiteró que las maniobras de los buques de Estados Unidos constituyen un intento de “cambio de régimen” y una estrategia para imponer un “gobierno títere” en Venezuela.

Mientras que la administración Trump insiste que ellos no tienen intención de invadir Venezuela, si no llevar ante las autoridades a Cabello, Maduro y Vladimir Padrino López por pertenecer a un grupo que envía droga a Estados Unidos.