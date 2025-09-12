Diosdado Cabello: ‘Cualquier concesión al imperialismo sería ceder terreno y viene por más’

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/diosdado-cabello" target="_blank">Diosdado Cabello </a>calificó de <b>'mentiras y falsedades'</b> las acusaciones de narcoterrorismo contra su país durante un discurso ante seguidores del<b> Partido Socialista Unido de Venezuela, en el estado Miranda.</b>En su intervención, Cabello afirmó que una <b>'agresión es inminente'</b> porque Venezuela no cederá ante las presiones del imperialismo. <b>Cabello ofreció sus declaraciones en medio de la crisis política que sufren luego que la administración del presidente Donald Trump declarara al cartel de Los Soles como una organización narcoterrorista y que era liderada por Nicolás Maduro.</b>Por Maduro la administración Trump ofrece una recompensa de 50 millones de dólares y lo declaró fugitivo de la justicia, ya que tiene dos procesos abiertos en cortes del sur de Manhattan.Además, de Maduro integran el cártel de Los Soles Cabello y el general Vladimir Padrino López, por quienes hay recompensas para lograr su captura de 25 y 15 millones de dólares, respectivamente.'Nosotros no vamos a hacerle ninguna concesión al imperialismo de ningún tipo', declaró, describiendo cualquier concesión como un 'error histórico'.Según Cabello, 'cuando se le hace concesiones al imperialismo, viene por más'. <b>El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela enfatizó que no habrá 'concesiones con el imperialismo' ni 'negociaciones'.</b>Cabello concluyó su discurso expresando su confianza en el triunfo, asegurando que tienen la 'fe inquebrantable en la victoria'.