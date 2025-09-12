Diosdado Cabello: ‘Cualquier concesión al imperialismo sería ceder terreno y viene por más’

Diosdado Cabello calificó de “mentiras y falsedades” las acusaciones de narcoterrorismo contra su país durante un discurso ante seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el estado Miranda.

En su intervención, Cabello afirmó que una “agresión es inminente” porque Venezuela no cederá ante las presiones del imperialismo.

Cabello ofreció sus declaraciones en medio de la crisis política que sufren luego que la administración del presidente Donald Trump declarara al cartel de Los Soles como una organización narcoterrorista y que era liderada por Nicolás Maduro.

Por Maduro la administración Trump ofrece una recompensa de 50 millones de dólares y lo declaró fugitivo de la justicia, ya que tiene dos procesos abiertos en cortes del sur de Manhattan.

Además, de Maduro integran el cártel de Los Soles Cabello y el general Vladimir Padrino López, por quienes hay recompensas para lograr su captura de 25 y 15 millones de dólares, respectivamente.

“Nosotros no vamos a hacerle ninguna concesión al imperialismo de ningún tipo”, declaró, describiendo cualquier concesión como un “error histórico”.

Según Cabello, “cuando se le hace concesiones al imperialismo, viene por más”.

El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela enfatizó que no habrá “concesiones con el imperialismo” ni “negociaciones”.

Cabello concluyó su discurso expresando su confianza en el triunfo, asegurando que tienen la “fe inquebrantable en la victoria”.