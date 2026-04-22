Donald Trump dice que Irán colapsa financieramente y pide abrir el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes en su red social Truth Social que Irán atraviesa una severa crisis económica y enfrenta fuertes presiones internas.

“Irán está colapsando financieramente. Quieren que el Estrecho de Ormuz se abra inmediatamente. Se están muriendo de hambre por efectivo. Están perdiendo 500 millones de dólares al día. Militares y policías se quejan de que no les están pagando. ¡SOS!”, escribió Trump.

Las declaraciones se producen en medio del aumento de las tensiones geopolíticas en la región.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, y cualquier interrupción en esa vía marítima suele generar preocupación en los mercados energéticos globales.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han reaccionado oficialmente a las declaraciones del mandatario estadounidense.