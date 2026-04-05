Donald Trump vs. Irán: las versiones opuestas sobre el rescate del piloto estadounidense

El posible rescate de un piloto estadounidense tras el derribo de un avión de combate modelo F-15 en territorio iraní el pasado 3 de abril ha generado dos narrativas diametralmente opuestas, evidenciando la profunda brecha informativa entre Washington y Teherán.

Por un lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado la misión como una de las operaciones de búsqueda y rescate más “audaces” en la historia de su país, mientras que el portavoz militar de Irán, Ebrahim Zolfaghari, ha tildado la maniobra de “fracaso humillante” y un intento desesperado por ocultar una derrota militar.

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump utilizó sus canales oficiales para celebrar el éxito de la operación, asegurando que el oficial rescatado —un coronel de la Fuerza Aérea cuyo F-15 fue derribado días atrás— se encuentra “a salvo” a pesar de presentar algunas heridas.

Según la versión estadounidense, la misión involucró a docenas de aeronaves equipadas con armamento letal, logrando la extracción del militar sin sufrir bajas.

Trump enfatizó que este logro demuestra el “dominio aéreo abrumador” de Estados Unidos sobre los cielos iraníes y reforzó su promesa de que el país “nunca dejará a un combatiente atrás”, presentando el suceso como una victoria heroica en medio del conflicto actual.