Donald Trump vs. Irán: las versiones opuestas sobre el rescate del piloto estadounidense

Por el contrario, el portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, ofreció una versión que contradice punto por punto el relato de Washington. El alto mando militar iraní afirmó que la supuesta operación de rescate, llevada a cabo en un aeródromo abandonado al sur de Isfahán, fue en realidad una 'misión de engaño y fuga' que terminó en un desastre para las fuerzas agresoras. Según Zolfaghari, las fuerzas armadas de la República Islámica respondieron a tiempo, logrando la destrucción de dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk estadounidenses.