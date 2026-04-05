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Donald Trump vs. Irán: las versiones opuestas sobre el rescate del piloto estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el portavoz militar de Irán, Ebrahim Zolfaghari.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el portavoz militar de Irán, Ebrahim Zolfaghari. Gemini
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/04/2026 10:23
Los hechos han revelado una intensa guerra de propaganda donde la misma operación es presentada simultáneamente como un milagro militar y un fracaso estrepitoso

El posible rescate de un piloto estadounidense tras el derribo de un avión de combate modelo F-15 en territorio iraní el pasado 3 de abril ha generado dos narrativas diametralmente opuestas, evidenciando la profunda brecha informativa entre Washington y Teherán.

Por un lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado la misión como una de las operaciones de búsqueda y rescate más “audaces” en la historia de su país, mientras que el portavoz militar de Irán, Ebrahim Zolfaghari, ha tildado la maniobra de “fracaso humillante” y un intento desesperado por ocultar una derrota militar.

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump utilizó sus canales oficiales para celebrar el éxito de la operación, asegurando que el oficial rescatado —un coronel de la Fuerza Aérea cuyo F-15 fue derribado días atrás— se encuentra “a salvo” a pesar de presentar algunas heridas.

Según la versión estadounidense, la misión involucró a docenas de aeronaves equipadas con armamento letal, logrando la extracción del militar sin sufrir bajas.

Trump enfatizó que este logro demuestra el “dominio aéreo abrumador” de Estados Unidos sobre los cielos iraníes y reforzó su promesa de que el país “nunca dejará a un combatiente atrás”, presentando el suceso como una victoria heroica en medio del conflicto actual.

Por el contrario, el portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, ofreció una versión que contradice punto por punto el relato de Washington.

El alto mando militar iraní afirmó que la supuesta operación de rescate, llevada a cabo en un aeródromo abandonado al sur de Isfahán, fue en realidad una “misión de engaño y fuga” que terminó en un desastre para las fuerzas agresoras.

Según Zolfaghari, las fuerzas armadas de la República Islámica respondieron a tiempo, logrando la destrucción de dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk estadounidenses.

Zolfaghari desestimó las declaraciones de Trump como “retórica vacía” diseñada para confundir a la opinión pública y ocultar lo que él describe como la naturaleza “hueca” del ejército estadounidense.

Mientras el mandatario norteamericano apelaba a la unidad nacional y al orgullo militar por una extracción exitosa tras líneas enemigas, el portavoz iraní insistía en que la realidad sobre el terreno confirma la superioridad de las fuerzas de Teherán, asegurando que cualquier intento de invasión será “aplastado” de manera decisiva.

Esta colisión de versiones deja al descubierto no solo el conflicto armado, sino una intensa guerra de propaganda donde la misma operación es presentada simultáneamente como un milagro militar y un fracaso estrepitoso.

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