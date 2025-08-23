El expresidente Uribe homenajea en el lugar del atentado al asesinado senador Uribe Turbay

El discurso de Uribe fue un llamado a construir un Estado 'con seguridad legítima y democrática', con una 'seguridad que proteja la libertad y el florecimiento de empresas' y que revierta 'las pocas oportunidades que permite el neocomunismo'.'Que, como lo reclamó Miguel, haya seguridad para que en las veredas, en los pueblos y en las ciudades de Colombia se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento', expresó.En el lugar se instaló una fotografía de Uribe Turbay sobre un caballete, acompañada de un altar con figuras religiosas, flores, velas, y una camiseta de la selección colombiana de fútbol con su nombre junto a la bandera nacional y un mensaje: 'Colombia te ama y te extraña'.Antes del homenaje, el expresidente estuvo en el Cementerio Central de Bogotá para visitar la tumba del joven político asesinado.Pese al fallo condenatorio en su contra, Uribe ha continuado participando activamente en la vida política colombiana y el Centro Democrático confirmó el viernes que Miguel Uribe Londoño, padre de Uribe Turbay, ocupará su lugar como precandidato presidencial del partido.Uribe Londoño, quien tuvo un paso por la política en los años 90, se suma así a la disputa por la candidatura presidencial del partido, donde ya figuran los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.El ganador disputará las elecciones presidenciales cuya primera vuelta se celebrará el 31 de mayo de 2026.