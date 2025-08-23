El expresidente Uribe homenajea en el lugar del atentado al asesinado senador Uribe Turbay

l expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) rindió este sábado homenaje al precandidato presidencial de su partido Miguel Uribe Turbay, en el lugar del occidente de Bogotá donde ocurrió el atentado que le costó la vida, con un llamado a la seguridad y libertad en el país.

“Aquí, el asesino con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores nos privó de Miguel que, con su sacrificio, ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia”, declaró Uribe en el barrio bogotano de Modelia.

En ese mismo lugar, el senador Uribe Turbay, figura del partido del expresidente, el derechista Centro Democrático, y sin parentesco con él, fue atacado a tiros el pasado 7 de junio en un atentado que conmocionó al país y lo mantuvo hospitalizado dos meses, hasta su fallecimiento el 11 de agosto.

Desde una tarima, rodeado de decenas de agentes policiales y acompañado de aspirantes presidenciales del Centro Democrático, Uribe leyó un breve discurso ante una multitud de simpatizantes que coreaba: “Uribe, amigo, el pueblo está contigo”.

“Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia. Que quienes concurramos, no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz”, dijo el exmandatario, quien el pasado martes recuperó la libertad tras ser condenado a doce años de prisión domiciliaria por un caso de manipulación de testigos.

Uribe, de 73 años, se convirtió a comienzos de agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, tras ser hallado culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Esta semana, sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá aceptó un recurso de su defensa y le concedió la libertad mientras se resuelve en segunda instancia la apelación.