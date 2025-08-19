Derecha colombiana definirá un nuevo candidato líder tras el asesinato a Miguel Uribe Turbay

Los partidos y movimientos de la <b>derecha colombiana</b> reanudaron su campaña presidencial tras el magnicidio del exsenador <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/miguel-uribe-turbay" target="_blank">Miguel Uribe Turbay</a></b>, hecho que sacudió el panorama político. Según <b>El País</b>, el <b>Centro Democrático</b>, liderado por el expresidente <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/alvaro-uribe-velez" target="_blank">Álvaro Uribe Vélez</a></b>, decidió que el mecanismo para definir a su candidato será una <b>encuesta</b>, a cargo de la firma AtlasIntel, reconocida por su precisión en elecciones de Argentina, Chile y Colombia.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/elecciones-colombia-2026-asesinato-de-miguel-uribe-y-condena-a-alvaro-uribe-marcan-campana-presidencial-FN15184908" target="_blank">Elecciones Colombia 2026: asesinato de Miguel Uribe y condena a Álvaro Uribe marcan campaña presidencial</a></b>Se espera que los resultados estén listos entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2025. El partido planea luego una alianza con otros aspirantes de derecha para llegar unidos a la primera vuelta presidencial de mayo de 2026.