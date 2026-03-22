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¿Está vivo Mujtaba Khamenei? Las teorías sobre su ausencia pública

La figura de Mujtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo Ali Khamenei.
La figura de Mujtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo Ali Khamenei. Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/03/2026 09:56
El silencio oficial durante varios días reforzó la percepción de que algo ocurría tras bambalinas

La figura de Mujtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo Ali Khamenei, se ha convertido en el centro de un torbellino de especulaciones.

Desde que asumió el liderazgo en marzo, su ausencia prolongada de la esfera pública y las versiones contradictorias sobre su estado de salud han alimentado teorías sobre su posible muerte o incapacidad.

Tras el ataque en el que murió Ali Khamenei, circularon reportes no confirmados de que Mujtaba también habría resultado herido.

Analistas occidentales llegaron a afirmar que el nuevo líder estaba “desfigurado”, lo que intensificó las sospechas.

El silencio oficial durante varios días reforzó la percepción de que algo ocurría tras bambalinas.

El 20 de marzo, la televisión estatal iraní difundió un video en el que Mujtaba aparecía impartiendo una clase religiosa.

El material fue presentado como su primera aparición pública desde que asumió el cargo el 8 de marzo.

Sin embargo, la falta de claridad sobre la fecha de grabación generó dudas sobre si se trataba de imágenes recientes o de archivo.

Mientras Teherán intenta proyectar normalidad, voces en Estados Unidos y medios occidentales insisten en que Mujtaba habría sido herido en el mismo ataque que acabó con la vida de su padre.

La contradicción entre los rumores de muerte y los intentos oficiales por mostrarlo activo refleja la opacidad del régimen en momentos de crisis.

La narrativa en torno a Mujtaba Khamenei se mueve entre dos polos: por un lado, la propaganda oficial que busca demostrar continuidad y estabilidad; por otro, las versiones externas que cuestionan su estado de salud y su capacidad de liderazgo.

La ausencia de confirmación independiente mantiene abiertas las especulaciones y convierte su figura en un símbolo de incertidumbre política en Irán.

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