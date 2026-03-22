¿Está vivo Mujtaba Khamenei? Las teorías sobre su ausencia pública

La figura de Mujtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo Ali Khamenei, se ha convertido en el centro de un torbellino de especulaciones.

Desde que asumió el liderazgo en marzo, su ausencia prolongada de la esfera pública y las versiones contradictorias sobre su estado de salud han alimentado teorías sobre su posible muerte o incapacidad.

Tras el ataque en el que murió Ali Khamenei, circularon reportes no confirmados de que Mujtaba también habría resultado herido.

Analistas occidentales llegaron a afirmar que el nuevo líder estaba “desfigurado”, lo que intensificó las sospechas.

El silencio oficial durante varios días reforzó la percepción de que algo ocurría tras bambalinas.