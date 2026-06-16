Estados Unidos e Irán abren una nueva negociación nuclear tras meses de guerra

La propuesta que ambas partes comenzarán a negociar formalmente durante los próximos 60 días mantiene varios de los componentes fundamentales del acuerdo que <b>Trump </b>rechazó hace ocho años.Según la información conocida hasta ahora, <b>Washington </b>pretende que<b> Irán permanezca sin enriquecer uranio durante un período de hasta 20 años</b>, mientras que <b>Teherán propone limitar ese compromiso a cinco años</b>.<b>Estados Unidos </b>también aspira a que la <b>República Islámica entregue los aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 % que conserva actualmente</b>, un nivel cercano al requerido para fabricar armamento nuclear.<b>Irán</b>, por su parte, se muestra dispuesto únicamente a reducir el nivel de enriquecimiento de ese material, sin desprenderse completamente de él.<b>El eventual acuerdo también contempla el regreso de inspectores internacionales a las instalaciones nucleares iraníes</b>, una de las bases centrales del pacto firmado en 2015.