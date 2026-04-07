Estados Unidos e Irán claman ‘victoria’ en la guerra tras acuerdo de tregua

Estados Unidos e Irán acordaron el martes un alto el fuego de dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir al país, con Teherán dispuesto a reabrir temporalmente el vital estrecho de Ormuz y a negociar.

Ambas partes dijeron haber ganado en el conflicto que empezó hace más de un mes y ha sacudido los mercados financieros del mundo y disparó los precios del petróleo. Trump dijo a la AFP el martes que Estados Unidos obtuvo una “victoria total y completa”.

Irán también dijo que había ganado: “El enemigo sufrió una derrota innegable, histórica y aplastante en su guerra cobarde, ilegal y criminal contra la nación iraní”, dijo en un comunicado el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Pakistán, que actúa como mediador, confirmó que Irán acordó un “alto el fuego inmediato”, según su primer ministro, Shehbaz Sharif.

Israel expresó su apoyo a la decisión de Trump de suspender los bombardeos a Irán durante dos semanas como parte de un acuerdo de tregua a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, dijo que el acuerdo “no incluye a Líbano”, país que se vio arrastrado a la guerra después de que el movimiento proiraní Hezbolá lanzara ataques contra Israel. Según las autoridades libanesas más de 1.500 personas han muerto.

Previamente, Pakistán había dicho que Beirut sí entraba en el acuerdo.

El uranio “quedará perfectamente controlado”

Trump dijo en una breve entrevista telefónica con la AFP que consideraba el cese el fuego como una “victoria total y completa. 100%. Sin dudas”.

El líder estadounidense no dijo si volvería a sus amenazas originales de atacar los puentes y las plantas de energía civiles si el acuerdo fracasa.

“Lo tendrán que ver”, dijo a la AFP.

Trump agregó que cree que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones. “Escuché que sí”, dijo.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó un paso seguro durante dos semanas para los barcos a través del estrecho de Ormuz, la vía de salida de una quinta parte del petróleo mundial, que Teherán había cerrado en represalia por la guerra iniciada el 28 de febrero.

“Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas”, dijo Araghchi.

Según Irán, el plan incluye el levantamiento de las sanciones de larga data, la garantía del “control” del país sobre el estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región.

Además, exige que Washington acepte su programa de enriquecimiento de uranio.

“Eso quedará perfectamente controlado o yo no habría llegado a un acuerdo”, respondió sobre lo que ocurrirá con el uranio enriquecido iraní.

Tras el anuncio de tregua, la Bolsa de Seúl se disparó más de un 6% y la de Tokio subió más de un 4% este miércoles en la apertura de las operaciones.