Estados Unidos paraliza visas para habitantes de Gaza en medio de revisión interna

Estados Unidos anunció la suspensión de todas las visas de visitantes para personas de Gaza, informó el Departamento de Estado en su cuenta de X (antes Twitter).

La medida responde a una “revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de visas médicas y humanitarias temporales en los últimos días”, explicó la entidad.

El anuncio se produce luego de que la periodista Laura Loomer, simpatizante del expresidente Donald Trump, publicara en X supuesta la llegada de refugiados palestinos a Texas a través de la ONG Heal Palestina.

Loomer calificó el ingreso de gazatíes como una “amenaza para la seguridad nacional” de EE.UU.y exigió la destitución de los funcionarios que facilitaron los visados. Además, afirmó que el proceso de entrada de ciudadanos de Gaza se ha acelerado en el último mes y aseguró que comenzó durante la administración de Joe Biden y continuó bajo Trump.

La activista también pidió que se deporten a todos los gazatíes que han ingresado al país y solicitó que el Departamento de Estado publique un informe con el número total de personas provenientes de Gaza que obtuvieron visas. Asimismo, instó a cortar vínculos con ONG que, según ella, mantienen nexos con Hamas.