Estados Unidos paraliza visas para habitantes de Gaza en medio de revisión interna

<b>Estados Unidos </b>anunció la suspensión de todas las visas de visitantes para personas de <b>Gaza</b>, informó el <i><b>Departamento de Estado </b></i>en su cuenta de X (antes Twitter).La medida responde a una 'revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de <b>visas médicas y humanitarias temporales</b> en los últimos días', explicó la entidad.El anuncio se produce luego de que la periodista <b>Laura Loomer,</b> simpatizante del expresidente<b> Donald Trump, </b>publicara en X supuesta la llegada de refugiados palestinos a Texas a través de la <b>ONG Heal Palestina.</b><b>Loomer </b>calificó el ingreso de gazatíes como una 'amenaza para la seguridad nacional' de<b> EE.UU.</b>y exigió la destitución de los funcionarios que facilitaron los visados. Además, afirmó que el proceso de entrada de ciudadanos de <b>Gaza </b>se ha acelerado en el último mes y aseguró que comenzó durante la administración de Joe Biden y continuó bajo Trump.La activista también pidió que se deporten a todos los gazatíes que han ingresado al país y solicitó que el <b>Departamento de Estado</b> publique un informe con el número total de personas provenientes de <b>Gaza </b>que obtuvieron visas. Asimismo, instó a cortar vínculos con ONG que, según ella, mantienen nexos con Hamas.