Fiscalía imputa a Harold Barragán por magnicidio de Miguel Uribe Turbay en Bogotá

De acuerdo con información publicada por <b>El Tiempo</b>, la Fiscalía General de la Nación imputó este martes a <b>Harold Daniel Barragán</b>, alias Harold, por su presunta participación en el <b>magnicidio de Miguel Uribe Turbay</b>, precandidato presidencial del <b>Centro Democrático</b>.La diligencia se llevó a cabo en un juzgado de garantías de <b>Bogotá</b>, donde la fiscal <b>Elsa Reyes</b> sindicó a Barragán de haber contactado al joven sicario de 15 años que ejecutó el disparo contra el dirigente político el pasado <b>7 de junio</b> en el <b>Parque El Golfito</b>.