  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Fiscalía imputa a Harold Barragán por magnicidio de Miguel Uribe Turbay en Bogotá

El senador colombiano falleció el pasado 11 de agosto tras sufrir un atentado el 7 de junio.
El senador colombiano falleció el pasado 11 de agosto tras sufrir un atentado el 7 de junio. AFP
Por
Darine Waked
  • 02/09/2025 13:06
Barragán, señalado como integrante de la red criminal ‘Plata o Plomo’, enfrenta cargos de homicidio, concierto para delinquir y uso de menores en actividades ilícitas

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación imputó este martes a Harold Daniel Barragán, alias Harold, por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático.

La diligencia se llevó a cabo en un juzgado de garantías de Bogotá, donde la fiscal Elsa Reyes sindicó a Barragán de haber contactado al joven sicario de 15 años que ejecutó el disparo contra el dirigente político el pasado 7 de junio en el Parque El Golfito.

La red criminal ‘Plata o Plomo’

Según el informe de El Tiempo, Barragán haría parte desde 2023 de la organización delictiva ‘Plata o Plomo’, dedicada al tráfico de drogas, homicidios y reclutamiento de menores. Esta estructura estaría liderada por alias Mosco y conformada por alias El Viejo (Elder José Arteaga), William Fernando González y ‘el Caleño’, entre otros.

“Cada uno de los integrantes de esta estructura cumple un rol determinante, respondiendo a otros miembros conocidos como ‘firmas’, que ocupan un nivel superior”, explicó la fiscal Reyes durante la audiencia.

Dentro de la organización, Barragán habría desempeñado funciones clave en la fabricación y tráfico de estupefacientes, así como en la adquisición de armas de fuego. Además, está acusado de haber participado en la planificación del crimen y en el reclutamiento del menor que disparó contra Uribe Turbay.

Logística del crimen

De acuerdo con El Tiempo, la ejecución del asesinato fue planeada con días de antelación a través de cuatro videollamadas en las que participó Barragán junto con otros integrantes de la red.

La fiscalía reconstruyó que el 7 de junio, Elder José Arteaga y Katerine Martínez se reunieron con el sicario adolescente y lo trasladaron en un vehículo Spark conducido por Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco. Durante el trayecto, también fue recogido otro menor, aunque finalmente el disparo lo ejecutó el joven de 15 años.

“Cuando llegan al parque El Golfito, Elder hace una videollamada y confirma: ‘ya estamos aquí, este es el chino que va a hacer el hecho’”, relató la fiscal.

Cargos y medida de aseguramiento

La Fiscalía imputó a Harold Barragán los delitos de:

Concierto para delinquir

Homicidio agravado

Porte ilegal de armas

Uso de menores en la comisión de delitos

El acusado decidió no aceptar los cargos, por lo que el ente investigador solicitó una medida de privación de libertad preventiva mientras avanza el proceso judicial.

VIDEOS

Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** ( cuenta de X de la UNMigration en Afganistán / EFE )

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los...

Lo Nuevo