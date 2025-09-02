Fiscalía imputa a Harold Barragán por magnicidio de Miguel Uribe Turbay en Bogotá

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación imputó este martes a Harold Daniel Barragán, alias Harold, por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático. La diligencia se llevó a cabo en un juzgado de garantías de Bogotá, donde la fiscal Elsa Reyes sindicó a Barragán de haber contactado al joven sicario de 15 años que ejecutó el disparo contra el dirigente político el pasado 7 de junio en el Parque El Golfito.

La red criminal ‘Plata o Plomo’

Según el informe de El Tiempo, Barragán haría parte desde 2023 de la organización delictiva ‘Plata o Plomo’, dedicada al tráfico de drogas, homicidios y reclutamiento de menores. Esta estructura estaría liderada por alias Mosco y conformada por alias El Viejo (Elder José Arteaga), William Fernando González y ‘el Caleño’, entre otros. “Cada uno de los integrantes de esta estructura cumple un rol determinante, respondiendo a otros miembros conocidos como ‘firmas’, que ocupan un nivel superior”, explicó la fiscal Reyes durante la audiencia. Dentro de la organización, Barragán habría desempeñado funciones clave en la fabricación y tráfico de estupefacientes, así como en la adquisición de armas de fuego. Además, está acusado de haber participado en la planificación del crimen y en el reclutamiento del menor que disparó contra Uribe Turbay.

Logística del crimen

De acuerdo con El Tiempo, la ejecución del asesinato fue planeada con días de antelación a través de cuatro videollamadas en las que participó Barragán junto con otros integrantes de la red. La fiscalía reconstruyó que el 7 de junio, Elder José Arteaga y Katerine Martínez se reunieron con el sicario adolescente y lo trasladaron en un vehículo Spark conducido por Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco. Durante el trayecto, también fue recogido otro menor, aunque finalmente el disparo lo ejecutó el joven de 15 años. “Cuando llegan al parque El Golfito, Elder hace una videollamada y confirma: ‘ya estamos aquí, este es el chino que va a hacer el hecho’”, relató la fiscal.

Cargos y medida de aseguramiento