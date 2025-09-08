Florida lanza exención de impuestos para armas y municiones en medio de debate nacional por violencia y tensiones con Venezuela

El estado de Florida puso en marcha este lunes, 8 de septiembre, una exención de impuestos sobre ventas de armas, municiones y accesorios, medida impulsada por el gobernador Ron DeSantis y que estará vigente hasta fin de año. El beneficio fiscal, aprobado en junio, forma parte de un paquete más amplio que también contempla artículos de caza, pesca y camping, aunque la inclusión de armas de fuego ha encendido un intenso debate sobre seguridad en Estados Unidos.

Según el Miami Herald, la iniciativa cubre pistolas, rifles, balas y miras telescópicas, así como tiendas de campaña, sacos de dormir y equipo de pesca. Los comerciantes anticipan un aumento en la demanda, mientras que economistas estatales estiman que los consumidores ahorrarán 44,8 millones de dólares, con una reducción de ingresos de 34,6 millones en el presupuesto estatal y 10,2 millones en los fondos locales.

El empresario J. D. Johnson, propietario de un comercio de armas y un campo de tiro, señaló que la medida “va a ser una reducción fiscal significativa; las armas ya no son baratas”. Rifles de caza pueden costar entre 500 y 2.500 dólares, mientras que las pistolas oscilan entre 400 y más de 1.000 dólares.