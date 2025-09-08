Florida lanza exención de impuestos para armas y municiones en medio de debate nacional por violencia y tensiones con Venezuela

La exención fiscal generó fuertes críticas en sectores políticos y sociales. La senadora demócrata <b>Tina Polsky</b> calificó la medida como 'irresponsable, fríamente político y una bofetada a las víctimas y sus familias', recordando el reciente tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis, donde murieron dos niños y resultaron heridas 17 personas.La <b>Liga de Mujeres Votantes de Florida</b> pidió incluir cajas fuertes y cerraduras para armas dentro de los beneficios, mientras que cazadores y comerciantes destacan el impacto económico positivo.