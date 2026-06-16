G7 2026: Irán, Ucrania y la seguridad energética dominan la agenda de los líderes mundiales

La cumbre del G7 que se desarrolla entre el 15 y el 17 de junio en la ciudad francesa de Évian-les-Bains ha estado dominada por tres grandes temas: la crisis en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y la seguridad energética global. Los líderes de las principales economías industrializadas llegaron a Francia en medio de un escenario internacional particularmente complejo, marcado por conflictos armados, tensiones comerciales y crecientes desafíos geopolíticos. El encuentro reúne a los mandatarios de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón, además de representantes de la Unión Europea y líderes invitados de países como India, Brasil, Ucrania, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Corea del Sur.

Irán se convierte en el tema central

La principal novedad de la cumbre ha sido el debate en torno al acuerdo impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al reciente conflicto entre Washington y Teherán. Horas antes del inicio formal de la reunión, Trump anunció un entendimiento con Irán que, según la Casa Blanca, permitiría restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz y reducir las tensiones militares en la región. Sin embargo, varios líderes europeos han expresado cautela ante los detalles todavía poco claros del acuerdo y han pedido garantías sobre el programa nuclear iraní y la seguridad marítima. La situación en Oriente Medio adquirió especial relevancia debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo. Los líderes analizaron además mecanismos para garantizar la reapertura de la ruta marítima y evitar nuevas interrupciones en el suministro energético global.

Ucrania vuelve al centro de las conversaciones

Tras varios meses en los que Oriente Medio desplazó la atención internacional, la guerra en Ucrania volvió a ocupar un lugar prioritario en la agenda del G7. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, participó en reuniones con los líderes occidentales para solicitar mayor apoyo militar y financiero frente a Rusia. Durante los encuentros, Zelensky agradeció las propuestas presentadas por varios gobiernos para aumentar la presión sobre Moscú y avanzar hacia una negociación de paz. Por su parte, Trump aseguró haber mantenido conversaciones recientes tanto con Zelensky como con el presidente ruso, Vladimir Putin, y afirmó que buscará impulsar nuevas iniciativas diplomáticas una vez estabilizada la situación con Irán. También dejó abierta la posibilidad de restablecer sanciones contra las exportaciones petroleras rusas si no se producen avances en las negociaciones. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha intentado persuadir a Washington para mantener el respaldo a Kiev y aumentar la presión sobre Rusia con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin a más de cuatro años de guerra.

Economía, China y minerales estratégicos

Además de los conflictos internacionales, los líderes han discutido asuntos económicos relacionados con las cadenas de suministro, la competencia industrial china y el acceso a minerales estratégicos necesarios para la transición energética y el desarrollo tecnológico. También se abordaron las tensiones comerciales entre las principales economías occidentales y la necesidad de coordinar políticas frente a la creciente influencia económica de China. La inteligencia artificial, la seguridad digital y la protección de menores en línea forman parte de los temas paralelos incluidos en la agenda francesa.

Protestas y divisiones dentro de Occidente