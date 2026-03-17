Gustavo Petro revela que su visa a Estados Unidos fue restituida solo hasta el fin de su mandato

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció públicamente, a través de X, este martes 17 de marzo sobre su situación migratoria con Estados Unidos, al revelar que su visa como jefe de Estado fue restituida únicamente hasta el final de su mandato.

A través de una publicación, Petro afirmó: “Mi visa hacia Estados Unidos como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato”.

Petro también dijo que realmente no necesitaba la visa, “pero espero, dado que no hay razón alguna para estar allí, que se me retire de la lista por decisión propia del gobierno de Estados Unidos”.

En su mensaje, el presidente también dejó entrever que no considera prioritario viajar a Estados Unidos, señalando que cuenta con otras opciones internacionales. “Había Europa y el resto del mundo no tengo problema para viajar”, agregó.

A finales del mes de abril de 2025 Petro reveló que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa y que ya no podrá viajar a dicho país.“Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, expresó el colombiano durante un consejo de ministros que se llevó a cabo en la Casa de Nariño.