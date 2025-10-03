Hamas responde al plan de Trump: liberación de todos los rehenes en juego

<b><a href="/tag/-/meta/hamas">Hamas</a></b>, habría presentado este viernes su <b>respuesta al plan de paz</b> propuesto por el presidente de Estados Unidos,<b><a href="/tag/-/meta/donald-trump"> Donald Trump</a></b>, según informó la cadena árabe <b>Al Jazeera</b>.De acuerdo con diversas fuentes citadas por<b> Reuters</b>, la organización palestina <b>aceptaría la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos</b>, tal como había exigido Trump en su propuesta.El mandatario estadounidense había advertido el mismo viernes que daba un plazo hasta el domingo para que Hamas aceptara la propuesta, <b>amenazando con tomar medidas de destrucción si no lo hacía</b>.La respuesta de Hamas marca un posible avance en las negociaciones tras semanas de tensión en la región, pero faltaría confirmación oficial por parte de los involucrados y<b> detalles sobre los términos específicos del acuerdo</b>.