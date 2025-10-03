Hamas responde al plan de Trump: liberación de todos los rehenes en juego

Hamas, habría presentado este viernes su respuesta al plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó la cadena árabe Al Jazeera.

De acuerdo con diversas fuentes citadas por Reuters, la organización palestina aceptaría la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos, tal como había exigido Trump en su propuesta.

El mandatario estadounidense había advertido el mismo viernes que daba un plazo hasta el domingo para que Hamas aceptara la propuesta, amenazando con tomar medidas de destrucción si no lo hacía.

La respuesta de Hamas marca un posible avance en las negociaciones tras semanas de tensión en la región, pero faltaría confirmación oficial por parte de los involucrados y detalles sobre los términos específicos del acuerdo.