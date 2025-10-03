  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Hamas responde al plan de Trump: liberación de todos los rehenes en juego

La liberación de los rehenes es uno de los puntos clave del plan de Trump, y la aceptación de Hamas representa un paso hacia la resolución del conflicto.
La liberación de los rehenes es uno de los puntos clave del plan de Trump, y la aceptación de Hamas representa un paso hacia la resolución del conflicto. Agencia EFE / EFE
Por
Adriana Berna
  • 03/10/2025 15:11
El mandatario estadounidense había dado un plazo hasta el domingo para que Hamas aceptara su propuesta, advirtiendo que tomaría medidas de destrucción si no lo hacía.

Hamas, habría presentado este viernes su respuesta al plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó la cadena árabe Al Jazeera.

De acuerdo con diversas fuentes citadas por Reuters, la organización palestina aceptaría la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos, tal como había exigido Trump en su propuesta.

El mandatario estadounidense había advertido el mismo viernes que daba un plazo hasta el domingo para que Hamas aceptara la propuesta, amenazando con tomar medidas de destrucción si no lo hacía.

La respuesta de Hamas marca un posible avance en las negociaciones tras semanas de tensión en la región, pero faltaría confirmación oficial por parte de los involucrados y detalles sobre los términos específicos del acuerdo.

Lo Nuevo