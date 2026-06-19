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Irán aplaza reunión con Estados Unidos en Suiza tras firma de memorando para poner fin a la guerra

Teherán condicionó las próximas negociaciones al cumplimiento progresivo de los compromisos establecidos en el memorando firmado recientemente.
Teherán condicionó las próximas negociaciones al cumplimiento progresivo de los compromisos establecidos en el memorando firmado recientemente. EFE
Por
Darine Waked
  • 19/06/2026 11:31
Teherán asegura que los preparativos continúan y condiciona las próximas conversaciones al cumplimiento progresivo de los compromisos alcanzados recientemente

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La esperada reunión entre Irán y Estados Unidos prevista para este viernes en Suiza fue pospuesta, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, que aseguró que ambas partes ya trabajan para reprogramar el encuentro en los próximos días.

La decisión se produce apenas horas después de que Washington y Teherán formalizaran un memorando de entendimiento destinado a abrir el camino hacia el fin del conflicto y a sentar las bases de una negociación más amplia sobre temas estratégicos pendientes.

De acuerdo con las autoridades iraníes, la firma digital del documento redujo la necesidad de celebrar de inmediato la reunión presencial prevista en territorio suizo, por lo que ambas delegaciones optaron por retrasar el encuentro sin que ello implique una ruptura del proceso diplomático.

La implementación será la clave

El Ministerio de Exteriores de Irán explicó que el avance hacia un acuerdo definitivo dependerá ahora de la puesta en marcha y el cumplimiento sostenido de los compromisos incluidos en el memorando.

En otras palabras, el futuro de las negociaciones estará condicionado a que ambas partes comiencen a aplicar las medidas acordadas y demuestren voluntad política para mantener el proceso en marcha.

La decisión refleja la complejidad de unas conversaciones que buscan resolver asuntos sensibles acumulados durante años de confrontación entre ambos países.

Aunque las autoridades iraníes no ofrecieron una nueva fecha para la reunión, sí dejaron claro que los preparativos continúan y que el diálogo permanece activo.

Un paso previo hacia un acuerdo más amplio

La reunión en Suiza estaba llamada a marcar el inicio de una nueva etapa negociadora destinada a definir los detalles de un acuerdo final entre Washington y Teherán.

Entre los asuntos que deberán abordarse figuran aspectos relacionados con la seguridad regional, los mecanismos de supervisión internacional, el alivio gradual de sanciones económicas y otros compromisos derivados del entendimiento preliminar recientemente firmado.

Sin embargo, las autoridades iraníes insistieron en que el proceso debe avanzar de manera gradual y sobre la base de hechos concretos, evitando que los compromisos queden únicamente en declaraciones políticas.

El aplazamiento también pone de relieve la cautela con la que ambas partes están manejando un proceso diplomático que podría redefinir las relaciones entre Estados Unidos e Irán después de años de tensiones, sanciones y episodios de confrontación indirecta en Medio Oriente.

Por ahora, tanto Washington como Teherán mantienen abiertas las vías de comunicación y aseguran que el memorando firmado representa un primer paso hacia un entendimiento más amplio. El verdadero desafío, sin embargo, será transformar los compromisos plasmados en el documento en acciones verificables que permitan avanzar hacia una solución duradera.

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