Irán aplaza reunión con Estados Unidos en Suiza tras firma de memorando para poner fin a la guerra

La esperada reunión entre Irán y Estados Unidos prevista para este viernes en Suiza fue pospuesta, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, que aseguró que ambas partes ya trabajan para reprogramar el encuentro en los próximos días. La decisión se produce apenas horas después de que Washington y Teherán formalizaran un memorando de entendimiento destinado a abrir el camino hacia el fin del conflicto y a sentar las bases de una negociación más amplia sobre temas estratégicos pendientes. De acuerdo con las autoridades iraníes, la firma digital del documento redujo la necesidad de celebrar de inmediato la reunión presencial prevista en territorio suizo, por lo que ambas delegaciones optaron por retrasar el encuentro sin que ello implique una ruptura del proceso diplomático.

La implementación será la clave

El Ministerio de Exteriores de Irán explicó que el avance hacia un acuerdo definitivo dependerá ahora de la puesta en marcha y el cumplimiento sostenido de los compromisos incluidos en el memorando. En otras palabras, el futuro de las negociaciones estará condicionado a que ambas partes comiencen a aplicar las medidas acordadas y demuestren voluntad política para mantener el proceso en marcha. La decisión refleja la complejidad de unas conversaciones que buscan resolver asuntos sensibles acumulados durante años de confrontación entre ambos países. Aunque las autoridades iraníes no ofrecieron una nueva fecha para la reunión, sí dejaron claro que los preparativos continúan y que el diálogo permanece activo.

Un paso previo hacia un acuerdo más amplio