Irán aplaza reunión con Estados Unidos en Suiza tras firma de memorando para poner fin a la guerra

La esperada reunión entre <b>Irán </b>y <b>Estados Unidos </b>prevista para este viernes en <b>Suiza </b>fue pospuesta, según confirmó el <b>Ministerio de Asuntos Exteriores iraní</b>, que aseguró que <b>ambas partes ya trabajan para reprogramar el encuentro en los próximos días</b>.La decisión se produce apenas horas después de que <b>Washington </b>y <b>Teherán </b>formalizaran un memorando de entendimiento destinado a abrir el camino hacia el fin del conflicto y a sentar las bases de una negociación más amplia sobre temas estratégicos pendientes.De acuerdo con las autoridades iraníes, <b>la firma digital del documento redujo la necesidad de celebrar de inmediato la reunión presencial prevista en territorio suizo</b>, por lo que ambas delegaciones optaron por retrasar el encuentro sin que ello implique una ruptura del proceso diplomático.